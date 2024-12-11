ЦАХАЛ заявил об уничтожении "большинства стратегических запасов оружия в Сирии"

Военные Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что за последние 48 часов уничтожили "большинство запасов стратегических вооружений в Сирии", нанеся удары по территории соседней страны, погруженной в хаос после падения режима Башара Асада и не допустив "попадания оружия в руки террористических элементов".

Источник: ЦАХАЛ

Детали: В частности, сообщает ЦАХАЛ, минувшей ночью ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военно-морских судов.

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По данным армии Израиля, были уничтожены десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.

Кроме того, по данным израильских военных, было осуществлено более 350 ударов с воздуха.

Следовательно, ЦАХАЛ назвал "широкий спектр" поражённых целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

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Дословно ЦАХАЛ: "Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты Scud, крылатые ракеты, ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и "земля-земля", БпЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее.

Детали: Также ЦАХАЛ сообщил о наземных операциях.

Дословно ЦАХАЛ: "Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции".

Что предшествовало: Израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

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