ЦАХАЛ заявил об уничтожении "большинства стратегических запасов оружия в Сирии"
Военные Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что за последние 48 часов уничтожили "большинство запасов стратегических вооружений в Сирии", нанеся удары по территории соседней страны, погруженной в хаос после падения режима Башара Асада и не допустив "попадания оружия в руки террористических элементов".
Источник: ЦАХАЛ
Детали: В частности, сообщает ЦАХАЛ, минувшей ночью ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военно-морских судов.
По данным армии Израиля, были уничтожены десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.
Кроме того, по данным израильских военных, было осуществлено более 350 ударов с воздуха.
Следовательно, ЦАХАЛ назвал "широкий спектр" поражённых целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.
Дословно ЦАХАЛ: "Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты Scud, крылатые ракеты, ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и "земля-земля", БпЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее.
Детали: Также ЦАХАЛ сообщил о наземных операциях.
Дословно ЦАХАЛ: "Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции".
Что предшествовало: Израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.
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Предыстория:
- Действующий президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по территории Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
- Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
- Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.
- Вечером российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
- Издание The New York Times написало, что израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии.