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ЦАХАЛ заявил об уничтожении "большинства стратегических запасов оружия в Сирии"

Ольга ГлущенкоСреда, 11 декабря 2024, 00:42
ЦАХАЛ заявил об уничтожении большинства стратегических запасов оружия в Сирии
Армия обороны Израиля, иллюстративное фото: Getty Images

Военные Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что за последние 48 часов уничтожили "большинство запасов стратегических вооружений в Сирии", нанеся удары по территории соседней страны, погруженной в хаос после падения режима Башара Асада и не допустив "попадания оружия в руки террористических элементов".

Источник: ЦАХАЛ

Детали: В частности, сообщает ЦАХАЛ, минувшей ночью ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военно-морских судов.

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По данным армии Израиля, были уничтожены десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.

Кроме того, по данным израильских военных, было осуществлено более 350 ударов с воздуха.

Следовательно, ЦАХАЛ назвал "широкий спектр" поражённых целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

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Дословно ЦАХАЛ: "Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты Scud, крылатые ракеты, ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и "земля-земля", БпЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее.

Детали: Также ЦАХАЛ сообщил о наземных операциях.

Дословно ЦАХАЛ: "Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции".

Что предшествовало: Израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • Действующий президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по территории Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
  • Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.
  • Вечером российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
  • Издание The New York Times написало, что израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии.

ИзраильСирияоружие
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