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В Кремле заявили, что нынешняя ситуация в Сирии – результат политики Асада

Анастасия ПроцСреда, 11 декабря 2024, 12:27
В Кремле заявили, что нынешняя ситуация в Сирии – результат политики Асада
Песков. Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что нынешний кризис в Сирии является результатом политики президента Башара Асада, хотя ранее РФ помогла стабилизировать ситуацию в стране.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова

Детали: По словам Пескова, Россия в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в стране, которая угрожала всему региону.

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Прямая речь Пескова: "Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию".

Детали: В то же время он заявил, что дальнейшие действия руководства Башара Асада, направленные на развитие страны, стали причиной нынешнего кризиса.

"Это развитие привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии", – добавил Песков.

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Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • 10 декабря украинская разведка сообщила, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ночь на 10 декабря израильские ракетные корабли ВМС уничтожили сирийский военный флот в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.
  • 9 декабря пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пробует выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.
  • Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
  • Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
  • По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.

РосcияСирия
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