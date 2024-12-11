Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что нынешний кризис в Сирии является результатом политики президента Башара Асада, хотя ранее РФ помогла стабилизировать ситуацию в стране.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова

Детали: По словам Пескова, Россия в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в стране, которая угрожала всему региону.

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Прямая речь Пескова: "Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она начала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом, она выполнила свою миссию".

Детали: В то же время он заявил, что дальнейшие действия руководства Башара Асада, направленные на развитие страны, стали причиной нынешнего кризиса.

"Это развитие привело к сложной ситуации, с которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии", – добавил Песков.

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