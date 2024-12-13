Міноборони РФ заявило, що масований обстріл України був відповіддю на удар по Таганрогу

Російське Міністерство оборони заявило, що масований удар Росії по Україні 13 грудня був відповіддю на удар по Таганрогу Ростовської області.

Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости", Міністерство оборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "11 грудня 2024 року з території України було завдано ракетного удару шістьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS американського виробництва по військовому аеродрому в районі міста Таганрог".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що у відповідь Російська Федерація здійснила масований удар по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України.

Росіяни твердять, що для атаки було використано високоточну зброю великої дальності повітряного та морського базування, а також ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти, що забезпечують роботу військово-промислового комплексу України.

Дослівно Міноборони РФ: "Мета удару досягнута. Усі об'єкти уражено".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Вранці 13 грудня російські війська запустили по Україні велику кількість ракет, у зв’язку з чим в усіх регіонах оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються на захід України – Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, Черкащину та Івано-Франківщину.

Міненерго зазначило, що окупанти атакують енергетику. Наразі в Україні ввели екстрені відключення світла.

За словами президента Володимира Зеленського, під час чергового масованого обстрілу Росія випустила по Україні 93 ракети, з яких 81 було збито, у тому числі 11 крилатих ракет завдяки винищувачам F-16. Крім того, окупанти застосували близько 200 безпілотників.

Нагадаємо: