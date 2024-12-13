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Міноборони РФ заявило, що масований обстріл України був відповіддю на удар по Таганрогу

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 грудня 2024, 11:55
Міноборони РФ заявило, що масований обстріл України був відповіддю на удар по Таганрогу
Ілюстративне фото: Getty Images

Російське Міністерство оборони заявило, що масований удар Росії по Україні 13 грудня був відповіддю на удар по Таганрогу Ростовської області.

Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости", Міністерство оборони РФ

Дослівно Міноборони РФ: "11 грудня 2024 року з території України було завдано ракетного удару шістьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS американського виробництва по військовому аеродрому в районі міста Таганрог".

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Деталі: Повідомляється, що у відповідь Російська Федерація здійснила масований удар по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України. 

Росіяни твердять, що для атаки було використано високоточну зброю великої дальності повітряного та морського базування, а також ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти, що забезпечують роботу військово-промислового комплексу України.

Дослівно Міноборони РФ:  "Мета удару досягнута. Усі об'єкти уражено".

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Передісторія:

  • Вранці 13 грудня російські війська запустили по Україні велику кількість ракет, у зв’язку з чим в усіх регіонах оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються на захід України – Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, Черкащину та Івано-Франківщину.
  • Міненерго зазначило, що окупанти атакують енергетику. Наразі в Україні ввели екстрені відключення світла.
  • За словами президента Володимира Зеленського, під час чергового масованого обстрілу Росія випустила по Україні 93 ракети, з яких 81 було збито, у тому числі 11 крилатих ракет завдяки винищувачам F-16. Крім того, окупанти застосували близько 200 безпілотників.

Нагадаємо:

  • 11 грудня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що існує можливість повторного удару Росією по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
  • Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що Україна 11 грудня начебто завдала удару шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області.
  • 12 грудня прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу послідує тоді і так, як в РФ визнають доцільним.

Росіяобстріл
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