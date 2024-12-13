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Минобороны РФ заявило, что массированный обстрел Украины был ответом на удар по Таганрогу

Анастасия ПроцПятница, 13 декабря 2024, 11:55
Минобороны РФ заявило, что массированный обстрел Украины был ответом на удар по Таганрогу
Иллюстративное фото: Getty Images

Российское Министерство обороны заявило, что массированный удар России по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу Ростовской области.

Источник: пропагандистское издание "РИА Новости", Министерство обороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог".

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Детали: Сообщается, что в ответ Российская Федерация осуществила массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.

Россияне утверждают, что для атаки было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целью стали объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Дословно Минобороны РФ: "Цель удара достигнута. Все объекты поражены".

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Предыстория:

  • Утром 13 декабря российские войска запустили по Украине большое количество ракет, в связи с чем во всех регионах объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся на запад Украины - Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области.
  • Минэнерго отметило, что оккупанты атакуют энергетику.Сейчас в Украине ввели экстренные отключения света.
  • По словам президента Владимира Зеленского, во время очередного массированного обстрела Россия выпустила по Украине 93 ракеты, из которых 81 была сбита, в том числе 11 крылатых ракет благодаря истребителям F-16. Кроме того, оккупанты применили около 200 беспилотников.

Напомним:

  • 11 декабря заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что существует возможность повторного удара Россией по Украине своей экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
  • Российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.
  • Министерство обороны РФ заявило, что Украина 11 декабря якобы нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области.
  • 12 декабря пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу последует тогда и так, как в РФ сочтут целесообразным.

Росcияобстрел
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