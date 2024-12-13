Минобороны РФ заявило, что массированный обстрел Украины был ответом на удар по Таганрогу

Российское Министерство обороны заявило, что массированный удар России по Украине 13 декабря был ответом на удар по Таганрогу Ростовской области.

Источник: пропагандистское издание "РИА Новости", Министерство обороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог".

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Детали: Сообщается, что в ответ Российская Федерация осуществила массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.

Россияне утверждают, что для атаки было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целью стали объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Дословно Минобороны РФ: "Цель удара достигнута. Все объекты поражены".

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Предыстория:

Утром 13 декабря российские войска запустили по Украине большое количество ракет, в связи с чем во всех регионах объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся на запад Украины - Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области.

Минэнерго отметило, что оккупанты атакуют энергетику.Сейчас в Украине ввели экстренные отключения света.

По словам президента Владимира Зеленского, во время очередного массированного обстрела Россия выпустила по Украине 93 ракеты, из которых 81 была сбита, в том числе 11 крылатых ракет благодаря истребителям F-16. Кроме того, оккупанты применили около 200 беспилотников.

Напомним: