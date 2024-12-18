Курська операція змусила Росію вперше самостійно підняти питання обмінів – Лубінець

На тлі Курської операції Сил оборони держава-агресор Росія вперше сама ініціювала комунікацію з Україною щодо обмінів.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У 2022–2023 і першій половині 2024 року комунікацію завжди ініціювала українська команда. Але цього року російська сторона вперше особисто проявила ініціативу щодо спілкування. Це був початок військової операції ЗСУ на території Курської області. Тому, на мій погляд, Курська операція максимально додала позитивних аргументів для України".

Реклама:

Деталі: Водночас, за словами Лубінця, російська сторона продовжує вести гібридну війну проти України і він безпосередньо відчуває це у своїй роботі як омбудсмен.

Як приклади ІПСО, які Росія запускає для дискредитації української влади та переговорного процесу, Лубінець навів історію зі списками полонених від Москалькової, заяви росіян щодо катастрофи ІЛ-76 та публічної страти українських військових в Оленівці.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: