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Курская операция заставила Россию впервые самостоятельно поднять вопрос обменов – Лубинец

София Середа, Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 16:50
Курская операция заставила Россию впервые самостоятельно поднять вопрос обменов – Лубинец
Дмитрий Лубинец. фото УП

На фоне Курской операции Сил обороны государство-агрессор Россия впервые сама инициировала коммуникацию с Украиной по обмену.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В 2022-2023 и первой половине 2024 года коммуникацию всегда инициировала украинская команда. Но в этом году российская сторона впервые лично проявила инициативу по общению. Это было начало военной операции ВСУ на территории Курской области. Поэтому, на мой взгляд, Курская операция максимально добавила положительных аргументов для Украины".

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Детали: В то же время, по словам Лубинца, российская сторона продолжает вести гибридную войну против Украины и он непосредственно чувствует это в своей работе как омбудсмен.

В качестве примеров ИПСО, которые Россия запускает для дискредитации украинских властей и переговорного процесса, Лубинец привел историю со списками пленных от Москальковой, заявления россиян о катастрофе ИЛ-76 и публичной казни украинских военных в Оленовке.

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Предыстория:

  • Оценивая результаты наступления ВСУ на Курщине, президент Владимир Зеленский отметил, что эта операция "значительно помогла и продолжает помогать Украине в борьбе с агрессией РФ и обеспечила Силам обороны один из крупнейших вкладов в обменный фонд".
  • Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для кремлевского правителя Владимира Путина.

Курская область пленныевойнаправа человека
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