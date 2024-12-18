Курская операция заставила Россию впервые самостоятельно поднять вопрос обменов – Лубинец

На фоне Курской операции Сил обороны государство-агрессор Россия впервые сама инициировала коммуникацию с Украиной по обмену.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В 2022-2023 и первой половине 2024 года коммуникацию всегда инициировала украинская команда. Но в этом году российская сторона впервые лично проявила инициативу по общению. Это было начало военной операции ВСУ на территории Курской области. Поэтому, на мой взгляд, Курская операция максимально добавила положительных аргументов для Украины".

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Детали: В то же время, по словам Лубинца, российская сторона продолжает вести гибридную войну против Украины и он непосредственно чувствует это в своей работе как омбудсмен.

В качестве примеров ИПСО, которые Россия запускает для дискредитации украинских властей и переговорного процесса, Лубинец привел историю со списками пленных от Москальковой, заявления россиян о катастрофе ИЛ-76 и публичной казни украинских военных в Оленовке.

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