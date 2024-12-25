Ексначальник Одеського обласного ТЦК знову спробував вийти з СІЗО. Його затримали

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно ДБР: "Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

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Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України".

Деталі: Як відомо, у травні Борисов уже здійснив одну спробу вийти з ізолятора після внесення застави у сумі 12 млн гривень. ДБР оголосило йому нову підозру й повторно затримало.

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Нині повідомляється, що за даними слідства, Борисов організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року.

Також ДБР розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього військкома у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 КК України — організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

У межах цього кримінального провадження, за матеріалами ДБР, суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 тисяч євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома.

Також суд передав АРМА автомобілі Mercedes-Benz EQV вартістю 2,9 млн. грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн. грн. і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн. грн. Ними володіли дружина, матір і теща колишнього військкома.

Що передувало: Державним бюро розслідувань раніше було скеровано до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військкома, а саме:

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України – набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 (сто сорок два мільйони дев’ятсот двадцять сім тисяч одну) гривню, що більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 КК України – нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Передісторія: