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Экс-начальник Одесского областного ТЦК снова попытался выйти из СИЗО. Задержан

Валентина РоманенкоСреда, 25 декабря 2024, 16:32
Экс-начальник Одесского областного ТЦК снова попытался выйти из СИЗО. Задержан
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ГБР: "Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

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Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 25 декабря. Ему сообщено о подозрении в совершении новых уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины".

Детали: Как известно, в мае Борисов уже совершил одну попытку выйти из изолятора после внесения залога в сумме 12 млн гривен. ГБР объявило ему новое подозрение и повторно задержало.

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Сейчас сообщается, что по данным следствия, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года.

Также ГБР расследует уголовное производство по подозрению бывшего военкома в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 УК Украины - организация легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках этого уголовного производства, по материалам ГБР, суд передал в управление АРМА дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 тысяч евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене бывшего военкома.

Также суд передал АРМА автомобили Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 млн. грн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн. грн. и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн. грн. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Что предшествовало: Государственным бюро расследований ранее было направлено в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 368-5 УК Украины - приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, что более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины - неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенной в условиях военного положения;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения;

- в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

ТЦКОдесская областькоррупцияГБР
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