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Подозреваемому в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления: дело пошло в суд

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 декабря 2024, 09:19
Подозреваемому в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления: дело пошло в суд
Вячеслав Зинченко. фото Getty Images

Фигуранту по делу об убийстве известной общественной деятельницы Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления, материалы в суд направлены в суд.

Источник: Нацполиция

Детали: Теперь его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.

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Как установили полицейские, в 2022 году подозреваемый в убийстве Фарион - 18-летний житель города Днепр, в одном из мессенджеров стал участником группы, которая пропагандирует культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство - поэтому у него возник умысел на ее убийство, отмечают в полиции.

Правоохранители говорят, что фигурант тщательно готовился к совершению преступления - собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работы жертвы, следил, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

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Злоумышленник подстерег Ирину Фарион 19 июля около 19:20 во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Он приблизился к жертве и произвел один выстрел ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель умерла в больнице в результате полученного огнестрельного ранения.

25 июля правоохранители установили местонахождение беглеца и задержали его.

Следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица следственного управления полиции Львовщины, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, изменили квалификацию преступления и 25 декабря направили обвинительный акт в суд по следующим статьям:

- ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

- п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мнению, что стрелок - только исполнитель
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.
  • Защита потерпевшей стороны заявила, что будет настаивать на переквалификации обвинения, а именно - на замене части первой статьи об умышленном убийстве на вторую, которая предусматривает возможность пожизненного заключения.

Фарионубийство
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