Ексначальника Одеського ТЦК Борисова знову відправили до СІЗО під заставу в 402 млн

Печерський суд Києва 26 грудня відправив до СІЗО з можливістю вийти під заставу ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Дослівно: "Суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень".

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Що передувало:

Працівники Державного бюро розслідувань 25 грудня затримали у Києві Борисова після того, як за нього внесли заставу у 39,364 млн гривень. Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Передісторія:

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