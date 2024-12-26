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Ексначальника Одеського ТЦК Борисова знову відправили до СІЗО під заставу в 402 млн

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 грудня 2024, 19:40
Ексначальника Одеського ТЦК Борисова знову відправили до СІЗО під заставу в 402 млн
Борисов у суді 26 грудня. Фото - Cуспільне/Станіслав Свирид

Печерський суд Києва 26 грудня відправив до СІЗО з можливістю вийти під заставу ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Дослівно: "Суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень".

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Що передувало:

Працівники Державного бюро розслідувань 25 грудня затримали у Києві Борисова після того, як за нього внесли заставу у 39,364 млн гривень. Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Передісторія:

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  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
  • Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

ТЦКсуд
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