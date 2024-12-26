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Экс-начальника Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО под залог в 402 млн

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 декабря 2024, 19:40
Экс-начальника Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО под залог в 402 млн
Борисов в суде 26 декабря. Фото - Суспільне/Станислав Свирид

Печерский суд Киева 26 декабря отправил в СИЗО с возможностью выйти под залог экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Дословно: "Суд взял под стражу Евгения Борисова с правом на залог в размере 402 миллиона гривен".

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Что предшествовало:

Работники Государственного бюро расследований 25 декабря задержали в Киеве Борисова после того, как за него внесли залог в 39,364 млн гривен. Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

Предыстория:

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  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

ТЦКсуд
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