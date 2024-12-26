Экс-начальника Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО под залог в 402 млн

Печерский суд Киева 26 декабря отправил в СИЗО с возможностью выйти под залог экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Дословно: "Суд взял под стражу Евгения Борисова с правом на залог в размере 402 миллиона гривен".

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Что предшествовало:

Работники Государственного бюро расследований 25 декабря задержали в Киеве Борисова после того, как за него внесли залог в 39,364 млн гривен. Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

Предыстория:

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