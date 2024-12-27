У Путіна відмовились коментувати дані, що азербайджанський літак збили росіяни
П'ятниця, 27 грудня 2024, 13:10
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Баку, що Росія збила літак "Азербайджанських авіаліній".
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Безумовно, бачили (заяву азербайджанського депутата Расіма Мусабекова, який сказав, що РФ має вибачитись – ред.) але ще раз повторюю, мені нема чого додати до того, що я вже сказав".
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Деталі: Пєсков назвав збиття літака "авіаційним інцидентом" і почав переконувати, що не може "давати оцінки", поки не буде результатів розслідування.
"У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них", - сказав він.
Що передувало:
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- У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
- Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.
- За інформацією джерел Euronews, причиною авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" 25 грудня, який летів з Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу "земля-повітря", що вибухнула поруч.
- За даними Reuters, літак збила російська система ППО "Панцир-С". "З огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака", - сказало джерело агентства.