У Путіна відмовились коментувати дані, що азербайджанський літак збили росіяни

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Баку, що Росія збила літак "Азербайджанських авіаліній".

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, бачили (заяву азербайджанського депутата Расіма Мусабекова, який сказав, що РФ має вибачитись – ред.) але ще раз повторюю, мені нема чого додати до того, що я вже сказав".

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Деталі: Пєсков назвав збиття літака "авіаційним інцидентом" і почав переконувати, що не може "давати оцінки", поки не буде результатів розслідування.

"У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них", - сказав він.

Що передувало:

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