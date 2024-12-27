У Путина отказались комментировать данные, что азербайджанский самолет сбили россияне
Пятница, 27 декабря 2024, 13:10
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет "Азербайджанских авиалиний".
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "Безусловно, видели (заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова, который сказал, что РФ должна извиниться - ред.) но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал".
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Детали: Песков назвал сбитие самолета "авиационным инцидентом" и начал убеждать, что не может "давать оценки", пока не будет результатов расследования.
"У нас есть наша авиационная власть, которая может это делать, и эта информация может быть только от них", - сказал он.
Что предшествовало:
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- В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизстана.
- В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.
- По данным источников Euronews, причиной авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря, летевшего из Баку в Грозный, стала выпущенная российская ракета класса "земля-воздух", взорвавшаяся рядом.
- По данным Reuters, самолет сбила российская система ПВО "Панцирь-С". "Учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета", - сказал источник агентства.