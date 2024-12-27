У Путина отказались комментировать данные, что азербайджанский самолет сбили россияне

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет "Азербайджанских авиалиний".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Безусловно, видели (заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова, который сказал, что РФ должна извиниться - ред.) но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал".

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Детали: Песков назвал сбитие самолета "авиационным инцидентом" и начал убеждать, что не может "давать оценки", пока не будет результатов расследования.

"У нас есть наша авиационная власть, которая может это делать, и эта информация может быть только от них", - сказал он.

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