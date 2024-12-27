У Росавіації натякнули, що під час падіння азербайджанського літака могла працювати російська ППО

За два дні після авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" очільник Росавіації Дмитро Ядров виступив з поясненнями щодо катастрофи, згадав атаку українських безпілотників на аеропорт "Грозний" та запроваджений режим "килим" у цей час.

Джерело: російський "Интерфакс", Meduza

Пряма мова Ядрова: "Обстановка в цей день і в ці години в районі аеропорту "Грозний" була вельми складною. Українські бойові безпілотники в цей час здійснювали терористичні атаки на цивільну інфраструктуру в містах Грозний і Владикавказ. У зв'язку з цим у районі аеропорту "Грозний" запроваджували режим "килим", що передбачає негайне виведення всіх повітряних суден із зазначеного простору".

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Деталі: За його словами, крім того, в аеропорту був щільний туман. Ядров твердить, що командир судна зробив дві неуспішні спроби посадити літак і йому начебто пропонували інші аеропорти, "але він сам вирішив іти в Актау".

Перед цим прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Баку, що Росія збила літак "Азербайджанських авіаліній".

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