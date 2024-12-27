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У Росавіації натякнули, що під час падіння азербайджанського літака могла працювати російська ППО

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 грудня 2024, 14:05
У Росавіації натякнули, що під час падіння азербайджанського літака могла працювати російська ППО
Фото: Getty Images

За два дні після авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" очільник Росавіації Дмитро Ядров виступив з поясненнями щодо катастрофи, згадав атаку українських безпілотників на аеропорт "Грозний" та запроваджений режим "килим" у цей час.

Джерело: російський "Интерфакс", Meduza

Пряма мова Ядрова: "Обстановка в цей день і в ці години в районі аеропорту "Грозний" була вельми складною. Українські бойові безпілотники в цей час здійснювали терористичні атаки на цивільну інфраструктуру в містах Грозний і Владикавказ. У зв'язку з цим у районі аеропорту "Грозний" запроваджували режим "килим", що передбачає негайне виведення всіх повітряних суден із зазначеного простору".

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Деталі: За його словами, крім того, в аеропорту був щільний туман. Ядров твердить, що командир судна зробив дві неуспішні спроби посадити літак і йому начебто пропонували інші аеропорти, "але він сам вирішив іти в Актау".

Перед цим прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Баку, що Росія збила літак "Азербайджанських авіаліній".

Що передувало:

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  • У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
  • Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління. Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".
  • Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.
  • У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.
  • За інформацією джерел Euronews, причиною авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" 25 грудня, який летів з Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу "земля-повітря", що вибухнула поруч.

РосіяавіакатастрофиАзербайджан
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