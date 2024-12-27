В Росавиации намекнули, что во время падения азербайджанского самолета могла работать российская ПВО
Через два дня после крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с объяснениями по катастрофе, вспомнил атаку украинских беспилотников на аэропорт "Грозный" и введенный режим "ковер" в это время.
Источник: российский "Интерфакс", Meduza
Прямая речь Ядрова: "Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта "Грозный" была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время совершали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта "Грозный" вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный вывод всех воздушных судов из указанного пространства".
Детали: По его словам, кроме того, в аэропорту был плотный туман. Ядров утверждает, что командир судна сделал две неуспешные попытки посадить самолет и ему якобы предлагали другие аэропорты, "но он сам решил идти в Актау".
Перед этим пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет "Азербайджанских авиалиний".
Что предшествовало:
- В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизстана.
- В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.
- По данным источников Euronews, причиной авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря, летевшего из Баку в Грозный, стала выпущенная российская ракета класса "земля-воздух", взорвавшаяся рядом.
- По данным Reuters, самолет сбила российская система ПВО "Панцирь-С". "Учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета", - сказал источник агентства.