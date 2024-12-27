В Росавиации намекнули, что во время падения азербайджанского самолета могла работать российская ПВО

Через два дня после крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с объяснениями по катастрофе, вспомнил атаку украинских беспилотников на аэропорт "Грозный" и введенный режим "ковер" в это время.

Источник: российский "Интерфакс", Meduza

Прямая речь Ядрова: "Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта "Грозный" была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время совершали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта "Грозный" вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный вывод всех воздушных судов из указанного пространства".

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Детали: По его словам, кроме того, в аэропорту был плотный туман. Ядров утверждает, что командир судна сделал две неуспешные попытки посадить самолет и ему якобы предлагали другие аэропорты, "но он сам решил идти в Актау".

Перед этим пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет "Азербайджанских авиалиний".

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