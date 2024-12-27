Сибіга не виключає, що РФ намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга припустив, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіатрощі. Він висловив співчуття Азербайджану.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сибіги
Пряма мова Сибіги: "Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину".
Деталі: Відтак, за словами Сибіги, що більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння – то більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи.
"Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", – додав глава МЗС.
Перед цим прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Баку, що Росія збила літак "Азербайджанських авіаліній".
Що передувало:
- У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
- Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління. Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".
- Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.
- За інформацією джерел Euronews, причиною авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" 25 грудня, який летів з Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу "земля-повітря", що вибухнула поруч.