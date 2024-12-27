Сибіга не виключає, що РФ намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга припустив, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіатрощі. Він висловив співчуття Азербайджану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сибіги

Пряма мова Сибіги: "Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину".

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Деталі: Відтак, за словами Сибіги, що більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння – то більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи.

"Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", – додав глава МЗС.

Перед цим прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Баку, що Росія збила літак "Азербайджанських авіаліній".

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