Сибига не исключает, что РФ пыталась скрыть следы сбития азербайджанского самолета

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предположил, что Россия пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета в море и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы. Он выразил соболезнования Азербайджану.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сибиги

Прямая речь Сибиги: "Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления".

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Детали: Следовательно, по словам Сибиги, чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения - тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы.

"Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", – добавил глава МИД.

Перед этим пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет "Азербайджанских авиалиний".

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