Сибига не исключает, что РФ пыталась скрыть следы сбития азербайджанского самолета
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предположил, что Россия пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета в море и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы. Он выразил соболезнования Азербайджану.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сибиги
Прямая речь Сибиги: "Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления".
Детали: Следовательно, по словам Сибиги, чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения - тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы.
"Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", – добавил глава МИД.
Перед этим пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Баку, что Россия сбила самолет "Азербайджанских авиалиний".
Что предшествовало:
- В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизстана.
- В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.
- По данным источников Euronews, причиной авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря, летевшего из Баку в Грозный, стала выпущенная российская ракета класса "земля-воздух", взорвавшаяся рядом.
- По данным Reuters, самолет сбила российская система ПВО "Панцирь-С". "Учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета", - сказал источник агентства.