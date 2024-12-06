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Bloomberg: В Україні все більше виснажених солдатів тікають зі служби

Ірина БалачукП'ятниця, 6 грудня 2024, 11:30
Bloomberg: В Україні все більше виснажених солдатів тікають зі служби
Український солдат. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

За майже три роки повномасштабного вторгнення кількість кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини зросла у 6 разів. З 2022 року зареєстровано 96 тисяч таких справ, більшість з них відкрита за 2024 рік, пише Bloomberg.

Джерело: Bloomberg з посиланням на Офіс генпрокурора, сайт ОГП

Дослівно видання: "З 2022 року в Україні відкрито майже 96 тисяч кримінальних справ проти військовослужбовців, які залишили свої частини після вторгнення Росії, свідчать дані Офісу генпрокурора. Це шестикратне збільшення за останні два роки, і більшість справ було відкрито цього року"

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Деталі: Bloomberg акцентує, що в той час як українська армія намагається стримувати російський наступ, дефіцит людських ресурсів стає все більш гострим. Водночас Київ намагається уникнути призову на військову службу, який може підірвати економіку і збурити втомлене війною населення.

"Як наслідок, деякі війська розгорнуті на невизначений термін без жодних шансів на перерву. Нових військ, які могли б їх замінити, не вистачає… Але український лідер (Зеленський, – ред.) не визначив кінцевого терміну демобілізації, що змусило досвідчених солдатів замислитися над тим, чому вони повинні ризикувати своїм життям, коли мільйони чоловіків – багато з яких молодші – не служать. Для них СЗЧ стає єдиним перепочинком, шансом відновити сили і зайнятися сімейним життям", – пише видання.

Bloomberg пише, що офіційну кількість солдатів, які самовільно залишили військові частини, Київ не називає. Зокрема, заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук відмовився коментувати "конфіденційну інформацію" про те, скільки військовослужбовців пішли в СЗЧ. Водночас він зазначив, що від 40% до 60% всіх, хто самовільно залишив частину, повертаються назад. 

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Варто зазначити, що на сайті Офісу генпрокурора є звіти про кримінальні правопорушення за різні роки. У них можна знайти інформацію і про справи за СЗЧ і дезертирство. Ці дані співмарні з тими, що наводить Bloomberg.

Зокрема, у звіті за січень-листопад 2024 року вказано, що з початку цього року обліковано  41 950 кримінальних проваджень за СЗЧ і ще 19 922 за дезертирство.

У 2023 році було 16 515 справ за СЗЧ і ще 7 771 за дезертирство.

За 2022 рік відкрили 6 183 проваджень за СЗЧ та 3 214 за дезертирство.

Таким чином загальна кількість справ за СЗЧ і дезертирство за 2022-2024 роки становить 95 555.

Що було раніше: У жовтні повідомлялося, що Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку 2022 року.

5 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що 8 тисяч військовослужбовців вже повернулися на службу після СЗЧ. 

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Передісторія:

  • 20 серпня Верховна Рада ухваленим законом зняла кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу. 
  • 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 
  • 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада. 
  • Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мають повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

арміяОфіс генпрокурора
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