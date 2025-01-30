Безрукову знову поновили у статусі керівника АОЗ у держреєстрі

Керівником ДП "Агенція оборонних закупівель" у державному реєстрі наразі знову вказана Марина Безрукова – це вже третя зміна керівника у реєстрі за тиждень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", аналітична онлайн-система YouControl, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ЦПК: "Чергова – вже ТРЕТЯ – за тиждень зміна в державному реєстрі щодо керівника АОЗ. Керівницею АОЗ в реєстрі знову зазначено Марину Безрукову, а Арсен Жумаділов – вже НЕ згадується навіть як тимчасово виконуючий обов’язки".

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Деталі: За даними YouControl, зміна відбулася 29 січня, а до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі значився Арсен Жумаділов, який очолює іншу спеціалізовану закупівельну організацію Міноборони – ДП "Державний оператор тилу".

Жумаділов раніше пояснював, що міністр оборони Рустем Умєров відсторонив Безрукову на період службового розслідування та тимчасово призначив його керувати АОЗ.



Безрукова в інтерв’ю "Суспільному" 29 січня заявила, що службове розслідування стосується контракту із закупівлі старих мін, який ще не набув чинності. За її словами, розслідування продовжили з 29 січня до 7 лютого.

У ЦПК заявили, що призначення т.в.о. керівника АОЗ Жумаділова 24 січня і внесення змін щодо керівництва ОАЗ у державний реєстр 25 січня були незаконними. ЦПК акцентує, що Жумаділова вказали керівником ОАЗ у держреєстрі навіть без згадки, що він тимчасовий виконувач обов’язків.

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фото з telegram Віталія шабуніна

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін назвав такі дії атакою на антикорупційну реформу в оборонній галузі.

"У мене велике прохання до ларьочних рейдерів. Зупиніться! Про атаку влади на ключову антикорупційну реформу в оборонці вже написали Financial Times, New York Times, Bloomberg і буде ще. Окрім того, маємо тверду позицію НАТО і послів G7. Така ганьба на весь світ. В такий критично важливий для виживання України час", – написав Шабунін.

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Що було раніше:

24 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із главою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, бо закупівлі зброї "перетворилися на "Амазон".

За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова. Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".

Тим часом Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки. А Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Безрукової, "адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада".

Посли держав "Групи семи" в Україні закликали "якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель".



