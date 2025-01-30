Безрукову знову поновили у статусі керівника АОЗ у держреєстрі
Керівником ДП "Агенція оборонних закупівель" у державному реєстрі наразі знову вказана Марина Безрукова – це вже третя зміна керівника у реєстрі за тиждень.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", аналітична онлайн-система YouControl, Центр протидії корупції у Telegram
Дослівно ЦПК: "Чергова – вже ТРЕТЯ – за тиждень зміна в державному реєстрі щодо керівника АОЗ. Керівницею АОЗ в реєстрі знову зазначено Марину Безрукову, а Арсен Жумаділов – вже НЕ згадується навіть як тимчасово виконуючий обов’язки".
Деталі: За даними YouControl, зміна відбулася 29 січня, а до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі значився Арсен Жумаділов, який очолює іншу спеціалізовану закупівельну організацію Міноборони – ДП "Державний оператор тилу".
Жумаділов раніше пояснював, що міністр оборони Рустем Умєров відсторонив Безрукову на період службового розслідування та тимчасово призначив його керувати АОЗ.
Безрукова в інтерв’ю "Суспільному" 29 січня заявила, що службове розслідування стосується контракту із закупівлі старих мін, який ще не набув чинності. За її словами, розслідування продовжили з 29 січня до 7 лютого.
У ЦПК заявили, що призначення т.в.о. керівника АОЗ Жумаділова 24 січня і внесення змін щодо керівництва ОАЗ у державний реєстр 25 січня були незаконними. ЦПК акцентує, що Жумаділова вказали керівником ОАЗ у держреєстрі навіть без згадки, що він тимчасовий виконувач обов’язків.
Голова правління ЦПК Віталій Шабунін назвав такі дії атакою на антикорупційну реформу в оборонній галузі.
"У мене велике прохання до ларьочних рейдерів. Зупиніться! Про атаку влади на ключову антикорупційну реформу в оборонці вже написали Financial Times, New York Times, Bloomberg і буде ще. Окрім того, маємо тверду позицію НАТО і послів G7. Така ганьба на весь світ. В такий критично важливий для виживання України час", – написав Шабунін.
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Що було раніше:
- 24 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із главою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, бо закупівлі зброї "перетворилися на "Амазон".
- За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова. Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".
- Тим часом Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки. А Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Безрукової, "адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада".
- Посли держав "Групи семи" в Україні закликали "якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель".