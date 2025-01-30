Безрукову снова восстановили в статусе руководителя АОЗ в госреестре

Руководителем ГП "Агентство оборонных закупок" в государственном реестре сейчас снова указана Марина Безрукова – это уже третья смена руководителя в реестре за неделю.

Источник: "Интерфакс-Украина", аналитическая онлайн-система YouControl, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ЦПК: "Очередное – уже ТРЕТЬЕ – за неделю изменение в государственном реестре в отношении руководителя АОЗ. Руководителем АОЗ в реестре снова указано Марину Безрукову, а Арсен Жумадилов – уже НЕ упоминается даже как временно исполняющий обязанности".

Реклама:

Детали: По данным YouControl, изменение произошло 29 января, а до того с 25 января руководителем АОЗ в госреестре значился Арсен Жумадилов, который возглавляет другую специализированную закупочную организацию Минобороны – ГП "Государственный оператор тыла".

Жумадилов ранее объяснял, что министр обороны Рустем Умеров отстранил Безрукову на период служебного расследования и временно назначил его руководить АОЗ.

Безрукова в интервью "Суспільному" 29 января заявила, что служебное расследование касается контракта по закупке старых мин, который еще не вступил в силу. По ее словам, расследование продлили с 29 января до 7 февраля.

РЕКЛАМА:

В ЦПК заявили, что назначение врио руководителя АОЗ Жумадилова 24 января и внесение изменений относительно руководства ОАЗ в государственный реестр 25 января были незаконными. ЦПК акцентирует, что Жумадилова указали руководителем ОАЗ в госреестре даже без упоминания, что он временно исполняющий обязанности.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ВИТАЛИЯ ШАБУНИНА

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин назвал такие действия атакой на антикоррупционную реформу в оборонной отрасли.

"У меня большая просьба к ларечным рейдерам. Остановитесь! Об атаке власти на ключевую антикоррупционную реформу в оборонке уже написали Financial Times, New York Times, Bloomberg и будет еще. Кроме того, имеем твердую позицию НАТО и послов G7. Такой позор на весь мир. В такое критически важное для выживания Украины время", – написал Шабунин.

Читайте подробнее о том, с чего возник самый большой скандал в закупках оружия и что будет с Умеровым, Безруковой и другими

Предыстория: