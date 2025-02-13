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Вбивство Фаріон: підозрюваного привезли на суд у бронежилеті й шоломі, в одиночну камеру не переведуть

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 лютого 2025, 13:46
Вбивство Фаріон: підозрюваного привезли на суд у бронежилеті й шоломі, в одиночну камеру не переведуть
фото Анастасії Смольєнко з сайту zaxid.net

В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці громадської діячки Ірини Фаріон, не будуть переводити в одиночну камеру, про що він прохав раніше.

Джерело: hromadske

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на судовому засіданні в Шевченківському районному суді Львова 13 лютого. Суд уже почав розглядати справу по суті.

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Зінченка привезли на засідання у шоломі та бронежилеті, адже минулого засідання адвокат підозрюваного Юрій Немировський попросив надати додатковий захист його підопічному, оскільки заявив про прямі погрози підозрюваному в коментарях до публікацій у ЗМІ про деталі справи.

На початку засідання Зінченко подав два клопотання: він хоче перебувати в камері один, а також вимагає дозволити йому спілкування з батьком. Своє бажання перебувати в одиночній камері він аргументував тим, що його сусіди по камері курять, а він ж-бо "все життя займався спортом і йому некомфортно".

У першому клопотанні суд відмовив, але спілкуватися з батьком Зінченку дозволили.

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Адвокатка Софії Особи, доньки Ірини Фаріон, виступила проти, за її словами, "всі громадяни рівні перед законом і він не може мати преференцій".

Також вона проти спілкування підозрюваного з батьком, оскільки він був допитаний як свідок.

На суді також традиційно були присутні прихильники Зінченка у футболках з його портретом. Також у зал суду прийшла група, яка тримала портрети Ірини Фаріон.

У суді Зінченко повторив, що провину не визнає. Також він заперечив проти цивільного позову, у якому Софія Особа просить про компенсацію 15 млн грн за вбивство матері.

Наразі суд оголосив про перерву на місяць — до 26 лютого.

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Передісторія:

  • Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець - лише виконавець
  • 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю. 
  • 26 грудня фігуранту у справі про вбивство змінили кваліфікацію злочину: тепер його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

Фаріонвбивствосуд
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