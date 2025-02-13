Убийство Фарион: подозреваемого привезли на суд в бронежилете и шлеме, в одиночную камеру не переведут
Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда общественного деятеля Ирины Фарион, не будут переводить в одиночную камеру, о чем он просил ранее.
Источник: hromadske
Детали: Соответствующее решение приняли на судебном заседании в Шевченковском районном суде Львова 13 февраля. Суд уже начал рассматривать дело по существу.
Зинченко привезли на заседание в шлеме и бронежилете, ведь на прошлом заседании адвокат подозреваемого Юрий Немировский попросил предоставить дополнительную защиту его подопечному, поскольку заявил о прямых угрозах подозреваемому в комментариях к публикациям в СМИ о деталях дела.
В начале заседания Зинченко подал два ходатайства: он хочет находиться в камере один, а также требует разрешить ему общение с отцом. Свое желание находиться в одиночной камере он аргументировал тем, что его соседи по камере курят, а он ведь "всю жизнь занимался спортом и ему некомфортно".
В первом ходатайстве суд отказал, но общаться с отцом Зинченко разрешили.
Адвокат Софии Особы, дочери Ирины Фарион, выступила против, по ее словам, "все граждане равны перед законом и он не может иметь преференций".
Также она против общения подозреваемого с отцом, поскольку он был допрошен как свидетель.
На суде также традиционно присутствовали сторонники Зинченко в футболках с его портретом. Также в зал суда пришла группа, которая держала портреты Ирины Фарион.
В суде Зинченко повторил, что вину не признает. Также он возразил против гражданского иска, в котором София Особа просит о компенсации 15 млн грн за убийство матери.
Суд объявил о перерыве на месяц - до 26 февраля.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мнению, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.
- 26 декабря фигуранту по делу об убийстве изменили квалификацию преступления: теперь его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.