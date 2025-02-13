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Убийство Фарион: подозреваемого привезли на суд в бронежилете и шлеме, в одиночную камеру не переведут

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 13:46
Убийство Фарион: подозреваемого привезли на суд в бронежилете и шлеме, в одиночную камеру не переведут
фото Анастасии Смольенко с сайта zaxid.net

Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда общественного деятеля Ирины Фарион, не будут переводить в одиночную камеру, о чем он просил ранее.

Источник: hromadske

Детали: Соответствующее решение приняли на судебном заседании в Шевченковском районном суде Львова 13 февраля. Суд уже начал рассматривать дело по существу.

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Зинченко привезли на заседание в шлеме и бронежилете, ведь на прошлом заседании адвокат подозреваемого Юрий Немировский попросил предоставить дополнительную защиту его подопечному, поскольку заявил о прямых угрозах подозреваемому в комментариях к публикациям в СМИ о деталях дела.

В начале заседания Зинченко подал два ходатайства: он хочет находиться в камере один, а также требует разрешить ему общение с отцом. Свое желание находиться в одиночной камере он аргументировал тем, что его соседи по камере курят, а он ведь "всю жизнь занимался спортом и ему некомфортно".

В первом ходатайстве суд отказал, но общаться с отцом Зинченко разрешили.

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Адвокат Софии Особы, дочери Ирины Фарион, выступила против, по ее словам, "все граждане равны перед законом и он не может иметь преференций".

Также она против общения подозреваемого с отцом, поскольку он был допрошен как свидетель.

На суде также традиционно присутствовали сторонники Зинченко в футболках с его портретом. Также в зал суда пришла группа, которая держала портреты Ирины Фарион.

В суде Зинченко повторил, что вину не признает. Также он возразил против гражданского иска, в котором София Особа просит о компенсации 15 млн грн за убийство матери.

Суд объявил о перерыве на месяц - до 26 февраля.

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Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мнению, что стрелок - только исполнитель
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда. 
  • 26 декабря фигуранту по делу об убийстве изменили квалификацию преступления: теперь его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.

Фарионубийствосуд
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