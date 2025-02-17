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Війна 2025

Зеленський: Вперше бачимо зацікавленість Китаю у припиненні війни

Анастасія ПроцПонеділок, 17 лютого 2025, 15:29
Зеленський: Вперше бачимо зацікавленість Китаю у припиненні війни
фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може взяти участь у мирних перемовинах, але наголосив, що за столом переговорів мають бути лише ті країни, які готові взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії.

Джерело: Зеленський журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками РФ та США, цитує "Інтерфакс-Україна"

"Українська правда" змушена цитувати президента з інших медіаресурсів, оскільки її не допускають на зустрічі з журналістами в Офіс президента. Детальніше про ситуацію можна прочитати тут і отут.

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Деталі: Як зазначає "Інтерфакс-Україна" Зеленському поставили запитання, чи готовий він розглядати КНР як учасника мирного процесу.

Пряма мова: "Ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування в відновлення України".

Деталі: Зеленський також зазначив, що Китай почав проявляти зацікавленість у тиску на лідера РФ Володимира Путіна, щоб змусити його припинити війну. 

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Він нагадав про зустріч між міністром закордонних справ України Андрія Сибіги та його китайським колегою Ван Ї, в якій також брав участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Важливо нам говорити з очільниками Китаю, сприяти тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю", – наголосив Зеленський.

Також Зеленський підкреслив важливість залучення країн Глобального Півдня до тиску на Росію.

Пряма мова: "Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо країни Глобального Півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні та тиснути на Росію закінчити війну. Тому я вважаю, що це важлива зустріч. За цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні".

Передісторія: 

ЗеленськийКитай
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