Зеленський: Вперше бачимо зацікавленість Китаю у припиненні війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може взяти участь у мирних перемовинах, але наголосив, що за столом переговорів мають бути лише ті країни, які готові взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії.
Джерело: Зеленський журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками РФ та США, цитує "Інтерфакс-Україна"
"Українська правда" змушена цитувати президента з інших медіаресурсів, оскільки її не допускають на зустрічі з журналістами в Офіс президента. Детальніше про ситуацію можна прочитати тут і отут.
Деталі: Як зазначає "Інтерфакс-Україна" Зеленському поставили запитання, чи готовий він розглядати КНР як учасника мирного процесу.
Пряма мова: "Ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування в відновлення України".
Деталі: Зеленський також зазначив, що Китай почав проявляти зацікавленість у тиску на лідера РФ Володимира Путіна, щоб змусити його припинити війну.
Він нагадав про зустріч між міністром закордонних справ України Андрія Сибіги та його китайським колегою Ван Ї, в якій також брав участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Важливо нам говорити з очільниками Китаю, сприяти тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю", – наголосив Зеленський.
Також Зеленський підкреслив важливість залучення країн Глобального Півдня до тиску на Росію.
Пряма мова: "Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо країни Глобального Півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні та тиснути на Росію закінчити війну. Тому я вважаю, що це важлива зустріч. За цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні".
Передісторія:
- Навесні 2024 року МЗС Китаю назвало війну Росії проти України "українською кризою" і заявило, що в ній "не повинно бути переможців і переможених".
- 17 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
- Путін і Сі 21 січня провели розмову у форматі відеозв'язку.
- 23 січня президент США Дональд Трамп підтвердив планизустрітися з російським лідером Володимиром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.
- 24 січня речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай підтримує наміри Трампа завершити "українську кризу" через переговори.