Зеленский: Впервые видим заинтересованность Китая в прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может принять участие в мирных переговорах, но подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те страны, которые готовы взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии.

Источник: Зеленский журналистам, комментируя вопрос о переговорах в Саудовской Аравии между представителями РФ и США, цитирует "Интерфакс-Украина"

"Украинская правда" вынуждена цитировать президента с других медиаресурсов, поскольку ее не допускают на встречи с журналистами в Офис президента. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь и тут.

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Детали: Как отмечает "Интерфакс-Украина" Зеленскому задали вопрос, готов ли он рассматривать КНР как участника мирного процесса.

Прямая речь: "Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины".

Детали: Зеленский также отметил, что Китай начал проявлять заинтересованность в давлении на лидера РФ Владимира Путина, чтобы заставить его прекратить войну.

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Он напомнил о встрече между министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его китайским коллегой Ван И, в которой также принимал участие глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Важно нам говорить с руководителями Китая, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул важность привлечения стран Глобального Юга к давлению на Россию.

Прямая речь: "Мы не можем быть против того, когда страны, особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию закончить войну. Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне".

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