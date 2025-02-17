Зеленский: Впервые видим заинтересованность Китая в прекращении войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может принять участие в мирных переговорах, но подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те страны, которые готовы взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии.
Источник: Зеленский журналистам, комментируя вопрос о переговорах в Саудовской Аравии между представителями РФ и США, цитирует "Интерфакс-Украина"
"Украинская правда" вынуждена цитировать президента с других медиаресурсов, поскольку ее не допускают на встречи с журналистами в Офис президента. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь и тут.
Детали: Как отмечает "Интерфакс-Украина" Зеленскому задали вопрос, готов ли он рассматривать КНР как участника мирного процесса.
Прямая речь: "Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины".
Детали: Зеленский также отметил, что Китай начал проявлять заинтересованность в давлении на лидера РФ Владимира Путина, чтобы заставить его прекратить войну.
Он напомнил о встрече между министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его китайским коллегой Ван И, в которой также принимал участие глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Важно нам говорить с руководителями Китая, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая", – подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский подчеркнул важность привлечения стран Глобального Юга к давлению на Россию.
Прямая речь: "Мы не можем быть против того, когда страны, особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию закончить войну. Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне".
Предыстория:
- Весной 2024 года МИД Китая назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и заявил, что в ней "не должно быть победителей и побежденных".
- 17 января лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
- Путин и Си 21 января провели разговор в формате видеосвязи.
- 23 января президент США Дональд Трамп подтвердил планывстретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.
- 24 января спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерения Трампа завершить "украинский кризис" через переговоры.