В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но "есть проблемы"
Пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".
Источник: Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова
Детали: По словам Пескова, Путин "неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским".
В то же время, пресс-секретарь главы Кремля добавил, что "юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, которая указывает на возможность обжалования легитимности самого Зеленского".
Прямая речь: "Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским. В то же время юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, которая указывает на возможность обжалования легитимности самого Зеленского. Также об этом неоднократно звучали заявления Путина."
Предыстория:
- Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.
- Впоследствии в Кремле заявили, что несмотря на "проблемы с точки зрения легитимности" Зеленского, Москва якобы все равно открыта для переговоров.
- 6 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным тогда, когда будет понимание об окончании войны. В то же время президент выразил мнение, что Путин боится разговаривать с ним об окончании войны.
- 9 февраля Зеленский заявил, что готов к встрече и переговорам с Путиным, если будет понимать, что США и Европа "не бросят" Украину.
Напомним:
- Осенью 2022 года, когда Россия закрепила в своей конституции аннексию четырех украинских областей, Украина ввела запрет на прямые переговоры с Путиным.
- Также украинское законодательство запрещают проводить выборы во время действия военного положения.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.