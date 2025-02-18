Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но "есть проблемы"

Анастасия ПроцВторник, 18 февраля 2025, 12:15
В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть проблемы
Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".

Источник: Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова

Детали: По словам Пескова, Путин "неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским".

Реклама:

В то же время, пресс-секретарь главы Кремля добавил, что "юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, которая указывает на возможность обжалования легитимности самого Зеленского".

Прямая речь: "Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским. В то же время юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, которая указывает на возможность обжалования легитимности самого Зеленского. Также об этом неоднократно звучали заявления Путина."

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.
  • Впоследствии в Кремле заявили, что несмотря на "проблемы с точки зрения легитимности" Зеленского, Москва якобы все равно открыта для переговоров.
  • 6 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным тогда, когда будет понимание об окончании войны. В то же время президент выразил мнение, что Путин боится разговаривать с ним об окончании войны.
  • 9 февраля Зеленский заявил, что готов к встрече и переговорам с Путиным, если будет понимать, что США и Европа "не бросят" Украину.

Напомним:

  • Осенью 2022 года, когда Россия закрепила в своей конституции аннексию четырех украинских областей, Украина ввела запрет на прямые переговоры с Путиным.
  • Также украинское законодательство запрещают проводить выборы во время действия военного положения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

ПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Президент Еврокомиссии – Келлогу: Европа готова увеличить производство и расходы на оборону ЕС и Украины
видео, фотоВ Саудовской Аравии начались переговоры США и России
Глава Rheinmetall: Европа оказалась "за детским столом" на переговорах по Украине
Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии – Telegraph
Россия требует от Украины новых территориальных уступок – ISW
В Канаде во время посадки перевернулся самолет: 15 пострадавших, трое в тяжелом состоянии
Все новости...
Путин
Трамп верит, что сможет встретиться с Путиным "очень скоро"
Госсекретарь США: Следующие дни и недели покажут, заинтересован ли Путин в мире
Зеленский: Я бы хотел, чтобы в приоритете для Трампа была Украина, а не Россия
Последние новости
12:42
НМТ-2025: какие темы нужно повторить перед тестированием
12:38
"Более серьезная угроза": Буданов описал, как россияне улучшили северокорейские ракеты KN-23
12:18
"Самый длительный случай". Женщина, получившая экспериментальные лекарства против рака, уже 18 лет в ремиссии
12:15
В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но "есть проблемы"
12:13
фотоК использованию в ВСУ допустили беспилотные комплексы U13 и U15
12:02
фотоНа переговорах РФ и США в Саудовской Аравии замечен российский олигарх, который владеет футбольным клубом во Франции
11:59
Украина увеличивает импорт электроэнергии после введения ограничений
11:59
Вице-премьер Стефанишина ожидает, что Киев подпишет соглашение с США о недрах
11:53
Президент Еврокомиссии – Келлогу: Европа готова увеличить производство и расходы на оборону ЕС и Украины
11:50
Си Цзиньпин подобрел к технологическому бизнесу в Китае и встретился с основателем Alibaba
Все новости...
Реклама:
Реклама: