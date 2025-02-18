В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но "есть проблемы"

Пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".

Источник: Telegram-канал "Вы слушали маяк", который публикует аудиокомментарий Пескова

Детали: По словам Пескова, Путин "неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским".

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В то же время, пресс-секретарь главы Кремля добавил, что "юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, которая указывает на возможность обжалования легитимности самого Зеленского".

Прямая речь: "Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским. В то же время юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, которая указывает на возможность обжалования легитимности самого Зеленского. Также об этом неоднократно звучали заявления Путина."

Предыстория:

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Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.

Впоследствии в Кремле заявили, что несмотря на "проблемы с точки зрения легитимности" Зеленского, Москва якобы все равно открыта для переговоров.

6 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным тогда, когда будет понимание об окончании войны. В то же время президент выразил мнение, что Путин боится разговаривать с ним об окончании войны.

9 февраля Зеленский заявил, что готов к встрече и переговорам с Путиным, если будет понимать, что США и Европа "не бросят" Украину.

Напомним: