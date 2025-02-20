Трюдо: Канада завжди буде підтримувати Україну

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив на захист України і запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці.

Джерело: Трюдо у відезверненні, цитує The Hill

Деталі: У відеозверненні, розміщеному в соціальних мережах, Трюдо чітко заявив, що "Канада і наші союзники" об'єднані в підтримці президента України Володимира Зеленського і протистоянні правителю Росії Володимиру Путіну.

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Пряма мова Трюдо: "Канада і наші союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних, несправедливих порушень міжнародного порядку, вчинених Володимиром Путіним".

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з моїми європейськими партнерами через кілька годин, щоб поговорити про те, як ми будемо продовжувати однозначно стояти на захисті України, а також на захисті правил, які забезпечують нам усім безпеку".

Деталі: Трюдо рішуче захистив "порядок, заснований на правилах", який, за його словами, утримував світ у безпеці протягом останнього майже сторіччя.

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Пряма мова Трюдо: "Українці боролися і вмирали не лише для того, щоб захистити свій суверенітет, свою територіальну цілісність.

Вони також борються за захист порядку, заснованого на правилах, який забезпечує безпеку для всіх нас у всьому світі вже майже 80 років".

"Цей період миру, стабільності, процвітання для всього світу відбувається завдяки тому, що у нас були правила щодо кордонів, щодо не вторгнення в сусідні країни, які Росія вирішила свідомо порушити кілька років тому".

Деталі: Трюдо опублікував відео, написавши: "Канада завжди буде підтримувати Україну".

Видання зазначає, що непохитна демонстрація підтримки України відбувається на тлі ескалації словесної перепалки Трампа із Зеленським в останні дні і в той час, як адміністрація Трампа намагається домовитися про припинення війни між Росією і Україною.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що політика США та команди президента Дональда Трампа наразі виводить із ізоляції російського правителя Володимира Путіна та Росію як агресора.

Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", звинувативши у відмові від проведення виборів у країні.

Що передувало:

