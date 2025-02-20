Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Трюдо: Канада всегда будет поддерживать Украину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 05:18
Трюдо: Канада всегда будет поддерживать Украину
Джастин Трюдо, фото: GETTY IMAGES

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту Украины и заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке.

Источник: Трюдо в видеообращении, цитирует The Hill

Детали: В видеообращении, размещенном в социальных сетях, Трюдо четко заявил, что "Канада и наши союзники" объединены в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и противостоянии правителю России Владимиру Путину.

Реклама:

Прямая речь Трюдо: "Канада и наши союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных, несправедливых нарушений международного порядка, совершенных Владимиром Путиным".

"Я с нетерпением жду встречи с моими европейскими партнерами через несколько часов, чтобы поговорить о том, как мы будем продолжать однозначно стоять на защите Украины, а также на защите правил, которые обеспечивают нам всем безопасность".

Детали: Трюдо решительно защитил "порядок, основанный на правилах", который, по его словам, удерживал мир в безопасности в течение последнего почти столетия.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Трюдо: "Украинцы боролись и умирали не только для того, чтобы защитить свой суверенитет, свою территориальную целостность.

Они также борются за защиту порядка, основанного на правилах, который обеспечивает безопасность для всех нас во всем мире уже почти 80 лет".

"Этот период мира, стабильности, процветания для всего мира происходит благодаря тому, что у нас были правила относительно границ, относительно не вторжения в соседние страны, которые Россия решила сознательно нарушить несколько лет назад".

Детали: Трюдо опубликовал видео, написав: "Канада всегда будет поддерживать Украину".

Издание отмечает, что непоколебимая демонстрация поддержки Украины происходит на фоне эскалации словесной перепалки Трампа с Зеленским в последние дни и в то время, как администрация Трампа пытается договориться о прекращении войны между Россией и Украиной.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что политика США и команды президента Дональда Трампа пока выводит из изоляции российского правителя Владимира Путина и Россию как агрессора.

Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

Что предшествовало:

  • Российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались 4,5 часа. По сообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа.
  • Зеленский накануне подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.
  • Агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встрече между чиновниками США и России в Эр-Рияде.
  • Американский президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля и заявил, что РФ вроде бы хочет закончить войну.

Канада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Стармер предложит развертыванием 30 тысяч европейских военных в Украине – СМИ
Стармер заявил Зеленскому, что вполне разумно приостановить выборы во время войны
Вэнс: Трамп четко дал понять – выборы в Украине должны состояться
Шольц назвал "неправильными и опасными" нападки Трампа на Зеленского
Вице-президент США раскритиковал Зеленского за "поливание грязью" Трампа
Украина экспортировала в Россию стали на 21 миллион долларов в прошлом году
Все новости...
Канада
Канада заинтересована в обеспечении послевоенных "гарантий безопасности" для Украины
В Канаде во время посадки перевернулся самолет: 15 пострадавших, трое в тяжелом состоянии
Капризы судьбы Алекса Леня: украинец сменил 7 команду в НБА и получил шанс перезагрузить карьеру в "Лейкерс"
Последние новости
06:56
В США столкнулись небольшие самолеты, есть погибшие
06:26
ОбновленоВ Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
05:58
Россияне атаковали 12 громад Сумщины
05:18
Трюдо: Канада всегда будет поддерживать Украину
04:22
Путин хочет получить максимум уступок от США – ISW
03:16
Трамп обвинил Украину в срыве соглашения о недрах
02:50
Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко", но ее не будет при его президентстве
01:54
Стармер предложит развертыванием 30 тысяч европейских военных в Украине – СМИ
00:44
В Харькове прогремели взрывы – СМИ
00:10
Обновлено, фотоРоссияне сбросили КАБ на многоэтажку в Херсоне: среди пострадавших – дети
Все новости...
Реклама:
Реклама: