Трюдо: Канада всегда будет поддерживать Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту Украины и заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке.

Источник: Трюдо в видеообращении, цитирует The Hill

Детали: В видеообращении, размещенном в социальных сетях, Трюдо четко заявил, что "Канада и наши союзники" объединены в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и противостоянии правителю России Владимиру Путину.

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Прямая речь Трюдо: "Канада и наши союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных, несправедливых нарушений международного порядка, совершенных Владимиром Путиным".

"Я с нетерпением жду встречи с моими европейскими партнерами через несколько часов, чтобы поговорить о том, как мы будем продолжать однозначно стоять на защите Украины, а также на защите правил, которые обеспечивают нам всем безопасность".

Детали: Трюдо решительно защитил "порядок, основанный на правилах", который, по его словам, удерживал мир в безопасности в течение последнего почти столетия.

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Прямая речь Трюдо: "Украинцы боролись и умирали не только для того, чтобы защитить свой суверенитет, свою территориальную целостность.

Они также борются за защиту порядка, основанного на правилах, который обеспечивает безопасность для всех нас во всем мире уже почти 80 лет".

"Этот период мира, стабильности, процветания для всего мира происходит благодаря тому, что у нас были правила относительно границ, относительно не вторжения в соседние страны, которые Россия решила сознательно нарушить несколько лет назад".

Детали: Трюдо опубликовал видео, написав: "Канада всегда будет поддерживать Украину".

Издание отмечает, что непоколебимая демонстрация поддержки Украины происходит на фоне эскалации словесной перепалки Трампа с Зеленским в последние дни и в то время, как администрация Трампа пытается договориться о прекращении войны между Россией и Украиной.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает, что политика США и команды президента Дональда Трампа пока выводит из изоляции российского правителя Владимира Путина и Россию как агрессора.

Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

Что предшествовало:

