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Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили мир, полонених та інвестиції

Іван Д'яконовВівторок, 11 березня 2025, 03:00
Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили мир, полонених та інвестиції
фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Саудівської Аравії зустрівся в Джидді зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Королівства Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили питання безпеки, дипломатичні ініціативи та економічну співпрацю.

Джерело: пресслужба Офісу президента 

Деталі: За словами глави держави, зустріч була присвячена мирному врегулюванню війни в Україн. Зеленський наголосив на важливості повернення полонених та дітей, підкресливши, що це може стати одним із ключових заходів для зміцнення довіри до мирних ініціатив. Також лідери докладно обговорили формати майбутніх гарантій безпеки.

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Окрему увагу було приділено економічному співробітництву. Президент України відзначив зацікавленість Саудівської Аравії в інвестуванні в Україну та спільних проєктах у сферах безпеки, енергетики та інфраструктури.

Пряма мова: "Цінуємо готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні".

Деталі: Зеленський зауважив, що українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою. "Ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною", – додав Зеленський.

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Передісторія:

  • Президентський борт Володимира Зеленського приземлився у Саудівській Аравії о 16:40 в Міжнародному аеропорту імені короля Абдель-Азіза у місті Джидда в Саудівській Аравії. Попередньо, на борту літака також перебували: керівник ОП Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса, а також глави МЗС і Міноборони Андрій Сибіга і Рустем Умєров.
  • Агенство Reuters з посилання на неназваних американських чиновників повідомило, що США планують використати заплановану на 11 березня зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.
  • Під час польоту до Джидди державний секретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок.
  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Штати очікують значного прогресу на переговорах з Україною, які плануються 11 березня в Саудівській Аравії.
  • Державний секретар США Марко Рубіо висловив надію, що питання військової допомоги Україні, яке тимчасово призупинив Вашингтон, може бути "вирішене" під час перемовин у Саудівській Аравії.

ЗеленськийпереговориСаудівська Аравія
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