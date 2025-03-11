Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили мир, полонених та інвестиції

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Саудівської Аравії зустрівся в Джидді зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Королівства Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили питання безпеки, дипломатичні ініціативи та економічну співпрацю.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: За словами глави держави, зустріч була присвячена мирному врегулюванню війни в Україн. Зеленський наголосив на важливості повернення полонених та дітей, підкресливши, що це може стати одним із ключових заходів для зміцнення довіри до мирних ініціатив. Також лідери докладно обговорили формати майбутніх гарантій безпеки.

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Окрему увагу було приділено економічному співробітництву. Президент України відзначив зацікавленість Саудівської Аравії в інвестуванні в Україну та спільних проєктах у сферах безпеки, енергетики та інфраструктури.

Пряма мова: "Цінуємо готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні".

Деталі: Зеленський зауважив, що українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою. "Ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною", – додав Зеленський.

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