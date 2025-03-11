Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили мир, пленных и инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Саудовскую Аравию встретился в Джидде с Наследным принцем, Премьер-министром Королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Лидеры обсудили вопросы безопасности, дипломатические инициативы и экономическое сотрудничество.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: По словам главы государства, встреча была посвящена мирному урегулированию войны в Украине. Зеленский отметил важность возвращения пленных и детей, подчеркнув, что это может стать одним из ключевых мероприятий для укрепления доверия к мирным инициативам. Также лидеры подробно обсудили форматы будущих гарантий безопасности.

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Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству. Президент Украины отметил заинтересованность Саудовской Аравии в инвестировании в Украину и совместных проектах в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры.

Прямая речь: "Ценим готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину. Обсудили ключевые секторы для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры. Одинаково видим возможности экономического развития и взаимодействия благодаря восстановлению в Украине".

Детали: Зеленский отметил, что украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой. "Мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной", – добавил Зеленский.

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