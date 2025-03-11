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Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили мир, пленных и инвестиции

Иван ДьяконовВторник, 11 марта 2025, 03:00
Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили мир, пленных и инвестиции
фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Саудовскую Аравию встретился в Джидде с Наследным принцем, Премьер-министром Королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Лидеры обсудили вопросы безопасности, дипломатические инициативы и экономическое сотрудничество.

Источник: пресс-служба Офиса президента 

Детали: По словам главы государства, встреча была посвящена мирному урегулированию войны в Украине. Зеленский отметил важность возвращения пленных и детей, подчеркнув, что это может стать одним из ключевых мероприятий для укрепления доверия к мирным инициативам. Также лидеры подробно обсудили форматы будущих гарантий безопасности.

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Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству. Президент Украины отметил заинтересованность Саудовской Аравии в инвестировании в Украину и совместных проектах в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры.

Прямая речь: "Ценим готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину. Обсудили ключевые секторы для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры. Одинаково видим возможности экономического развития и взаимодействия благодаря восстановлению в Украине".

Детали: Зеленский отметил, что украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой. "Мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной", – добавил Зеленский.

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Предыстория:

  • Президентский борт Владимира Зеленского приземлился в Саудовской Аравии в 16:40 в Международном аэропорту имени короля Абдель-Азиза в городе Джидда в Саудовской Аравии. Предварительно, на борту самолета также находились: руководитель ОП Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также главы МИД и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров.
  • Агенство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что США планируют использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
  • Во время полета в Джидду государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок.
  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Штаты ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной, которые планируются 11 марта в Саудовской Аравии.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос военной помощи Украине, который временно приостановил Вашингтон, может быть "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии.

ЗеленскийпереговорыСаудовская Аравия
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