Суд обмежив Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою": має час до 15 квітня

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд обмежив п'ятому президенту України, народному депутату Петрові Порошенку терміни ознайомлення зі справою за підозрою у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Джерело: ДБР, пресслужба партії "Європейська солідарність", адвокат Порошенка Ілля Новіков

Деталі: Згідно з ухвалою Печерського районного суду Києва, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року.

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В ДБР нагадують, що завершили розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

Тоді ж матеріали справи (справа налічує понад 250 томів -УП) були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження, наголосили в Бюро.

Оновлено: Після засідання Печерського суду адвокат Ілля Новіков заявив, що влада готується до виборів і "планує усунути лідера опозиції Петра Порошенка з політичного процесу" через активізацію так званої "вугільної справи".

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Пряма мова Новікова: "Сьогодні ми отримали підтвердження нашої тези, що ця справа і взагалі все, що у нас відбувається – це все має сенс в контексті підготовки до виборів. Володимир Зеленський, підписуючи санкції 12 лютого цього року проти Петра Порошенка, фактично оголосив про початок передвиборчої кампанії. Він зачищає політичний простір.

Він забезпечує, щоб не тільки формально через заборону брати участь у виборах, яка витікає із санкцій, а також через те, що у Порошенка будуть, як вони планують, заморожені, а згодом і конфісковані всі його активи, і також через те, що Порошенко буде прив’язаний до суду, на який він буде ходити, поки Зеленський буде агітувати за себе на цих майбутніх виборах, саме так вони пробують забезпечити комфортні вигідні умови для переобрання президента Зеленського на другий термін, на який він нам усім обіцяв, що він не піде".

Деталі: Також Новіков написав пост, в якому стверджує, що ДБР записала відео про рішення суду до самого його оголошення.

"А відео спікерка ДБР Ольга Чиканова записала о 15:02 - так зазначено в метаданих файлу. Можна було записати заздалегідь переможний реліз - але ДБР не могла знати, що суддя встановить дату 15 квітня. Вони самі в клопотанні просили про 31 березня. Про 15 квітня ніхто не міг знати", - написав він.

Що передувало: Слідчі ДБР подали до суду клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

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