Суд ограничил Порошенко срок ознакомления с "угольным делом": времени – до 15 апреля

По ходатайству Государственного бюро расследований суд ограничил пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко сроки ознакомления с делом по подозрению в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Источник: ГБР, пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Детали: Согласно постановлению Печерского районного суда Киева, срок для ознакомления с материалами досудебного расследования установлен до 15 апреля 2025 года.

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В ГБР напоминают, что завершили расследование уголовного производства по организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

Тогда же материалы дела (дело насчитывает более 250 томов -УП) были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в частности действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства, отметили в Бюро.

Обновлено: После заседания Печерского суда адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что власть готовится к выборам и "планирует устранить лидера оппозиции Петра Порошенко из политического процесса" через активизацию так называемого "угольного дела".

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Прямая речь Новикова: "Сегодня мы получили подтверждение нашего тезиса, что это дело и вообще все, что у нас происходит - это все имеет смысл в контексте подготовки к выборам. Владимир Зеленский, подписывая санкции 12 февраля этого года против Петра Порошенко, фактически объявил о начале предвыборной кампании. Он зачищает политическое пространство.

Он обеспечивает, чтобы не только формально из-за запрета участвовать в выборах, который вытекает из санкций, а также из-за того, что у Порошенко будут, как они планируют, заморожены, а впоследствии и конфискованы все его активы, и также из-за того, что Порошенко будет привязан к суду, на который он будет ходить, пока Зеленский будет агитировать за себя на этих будущих выборах, именно так они пробуют обеспечить комфортные выгодные условия для переизбрания президента Зеленского на второй срок, на который он нам всем обещал, что он не пойдет".

Детали: Также Новиков написал пост, в котором утверждает, что ГБР записала видео о решении суда до самого его объявления.

"А видео спикер ГБР Ольга Чиканова записала в 15:02 - так указано в метаданных файла. Можно было записать заранее победный релиз - но ГБР не могло знать, что судья установит дату 15 апреля. Они сами в ходатайстве просили о 31 марта. О 15 апреля никто не мог знать", - написал он.

Что предшествовало: Следователи ГБР подали в суд ходатайство об установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

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