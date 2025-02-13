ДБР через суд хоче обмежити Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою"

Державне бюро розслідувань просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку, якого Бюро підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зазначається, що слідчі подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам (Медведчук -ред.) та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

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ДБР вказує, що завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема Порошенко, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження, заявляють у ДБР.

Що передувало: 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та інших бізнесменів.

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Запровадження санкцій щодо себе Порошенко назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності".

12 лютого Порошенко повідомив, що отримав 15 повісток до ДБР.

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Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах

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