ДБР через суд хоче обмежити Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою"
Державне бюро розслідувань просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку, якого Бюро підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: Зазначається, що слідчі подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам (Медведчук -ред.) та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
ДБР вказує, що завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.
Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема Порошенко, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження, заявляють у ДБР.
Що передувало: 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та інших бізнесменів.
Запровадження санкцій щодо себе Порошенко назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності".
12 лютого Порошенко повідомив, що отримав 15 повісток до ДБР.
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Головний підозрюваний у "справі Порошенка" Сергій Кузяра про ролі Медведчука та п'ятого президента у вугільних схемах
Передісторія:
- У 2021 році генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив і голова Служби безпеки України Іван Баканов.
- 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністрові енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
- 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили Віктору Медведчуку.
- 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.
- Перед новорічними святами Порошенку виписали підозру в державній зраді. П'ятого президента України підозрюють у тому, що він, нібито, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Фігуранти справи підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями вони поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій.