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ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС України через справу екссудді Тандира

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 березня 2025, 11:36
ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС України через справу екссудді Тандира
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який, за даними слідства, міг надати неправдиві свідчення на користь екссудді Олексія Тандира, котрий у травні 2023 року на блокпості в Києві на смерть збив нацгвардійця.

Джерело: ДБР 

Дослівно: "Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області.

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Встановлено, що заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею".

 
фото: ДБР

Деталі: За попередніми даними, під час допиту у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП заступник голови ВККС міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

 
фото: ДБР

Зазначається, що напередодні слідчі також провели обшуки за місцем роботи посадовця.

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фото: ДБР

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Передісторія

  • В ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
  • ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
  • Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

ДБРсуд
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