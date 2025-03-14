ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС України через справу екссудді Тандира
Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який, за даними слідства, міг надати неправдиві свідчення на користь екссудді Олексія Тандира, котрий у травні 2023 року на блокпості в Києві на смерть збив нацгвардійця.
Джерело: ДБР
Дослівно: "Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області.
Встановлено, що заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею".
Деталі: За попередніми даними, під час допиту у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП заступник голови ВККС міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.
Зазначається, що напередодні слідчі також провели обшуки за місцем роботи посадовця.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Передісторія:
- В ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
- Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
- ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
- Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
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