ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС Украины из-за дела экс-судьи Тандыра

Государственное бюро расследований проводит обыски у заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который, по данным следствия, мог предоставить ложные показания в пользу экс-судьи Алексея Тандыра, который в мае 2023 года на блокпосту в Киеве насмерть сбил нацгвардейца.

Источник: ГБР

Дословно: "Обыски проводятся с целью выявления доказательств, которые могут свидетельствовать об умышленном предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области.

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Установлено, что заместитель председателя ВККС Украины находится в дружеских отношениях с экс-судьей".

ФОТО: ГБР

Детали: По предварительным данным, во время допроса в уголовном производстве по подозрению экс-судьи в совершении смертельного ДТП заместитель председателя ВККС мог предоставить заведомо ложные показания, сочетании с искусственным созданием доказательств защиты.

ФОТО: ГБР

Отмечается, что накануне следователи также провели обыски по месту работы чиновника.

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ФОТО: ГБР

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Предыстория:

В ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.

Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

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