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ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС Украины из-за дела экс-судьи Тандыра

Анастасия ПроцПятница, 14 марта 2025, 11:36
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС Украины из-за дела экс-судьи Тандыра
фото: ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски у заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который, по данным следствия, мог предоставить ложные показания в пользу экс-судьи Алексея Тандыра, который в мае 2023 года на блокпосту в Киеве насмерть сбил нацгвардейца.

Источник: ГБР

Дословно: "Обыски проводятся с целью выявления доказательств, которые могут свидетельствовать об умышленном предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области.

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Установлено, что заместитель председателя ВККС Украины находится в дружеских отношениях с экс-судьей".

 
ФОТО: ГБР

Детали: По предварительным данным, во время допроса в уголовном производстве по подозрению экс-судьи в совершении смертельного ДТП заместитель председателя ВККС мог предоставить заведомо ложные показания, сочетании с искусственным созданием доказательств защиты.

 
ФОТО: ГБР

Отмечается, что накануне следователи также провели обыски по месту работы чиновника.

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ФОТО: ГБР

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Предыстория:

Знать больше: Отец троих детей. Что известно о 23-летнем нацгвардейце, которого насмерть сбил судья в Киеве

ГБРсуд
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