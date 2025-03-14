Підозрювана в незаконному збагаченні екснардепка "Слуги народу" визнала провину

Підозрювана в незаконному збагаченні колишня народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна та її чоловік визнали провину і уклали угоду зі слідством.

Джерело: Transparency International Ukraine

Деталі: Повідомляється, що 14 березня відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Захист просив провести закрите засідання, і суд частково задовольнив клопотання – якщо під час слухання пролунають персональні дані, засідання закривають.

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В лютому цього року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Кормишкіної та її чоловіка. За його словами, угоди були ініційовані стороною захисту ще на стадії досудового розслідування.

Нині на підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Ірини Кормишкіної:

- щире каяття;

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- перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

- донат на ЗСУ – 1 млн грн протягом 5 місяців;

- "викриття один одного";

- суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

- позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Вказується, що Ірина та Юрій Кормишкіни свою провину визнали.

Чоловік екснардепки, поза іншим, просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі і підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому, на думку Кормишкіна, йому потрібно проходити лікування за кордоном. Доля цієї поїздки залежить від рішення прокурора.

Суддя також поцікавилася відсутністю на засіданні поручителів – зокрема, Давида Арахамії та Віталія Кіма. Захист зазначив, що викликати поручителів не було потреби, проте суддя з цим не погодилася.

Наразі засідання відклали. Наступного разу також розглянуть угоду щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна. Далі ці угоди має затвердити суд.

Передісторія: