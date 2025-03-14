Подозреваемая в незаконном обогащении экс-нардеп "Слуги народа" признала вину
Подозреваемая в незаконном обогащении бывший народный депутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина и ее муж признали вину и заключили сделку со следствием.
Источник: Transparency International Ukraine
Детали: Сообщается, что 14 марта состоялось первое судебное заседание по делу экс-нардепа Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина. Защита просила провести закрытое заседание, и суд частично удовлетворил ходатайство - если во время слушания прозвучат персональные данные, заседание закрывают.
В феврале этого года прокурор САП направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Кормышкиной и ее мужа. По его словам, соглашения были инициированы стороной защиты еще на стадии досудебного расследования.
Сейчас на подготовительном заседании прокурор озвучил, что в соглашении прописаны следующие условия для Ирины Кормышкиной:
- искреннее раскаяние;
- перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;
- донат на ВСУ - 1 млн грн в течение 5 месяцев;
- "разоблачение друг друга";
- общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;
- лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года.
Указывается, что Ирина и Юрий Кормышкины свою вину признали.
Муж экс-нардепа, помимо прочего, просил разрешения выехать за границу для лечения. По его словам, он работает в аграрном бизнесе, подорвался на противотанковой мине и имел перелом позвоночника. Именно поэтому, по мнению Кормышкина, ему нужно проходить лечение за рубежом. Судьба этой поездки зависит от решения прокурора.
Судья также поинтересовалась отсутствием на заседании поручителей – в частности, Давида Арахамии и Виталия Кима. Защита отметила, что вызывать поручителей не было необходимости, однако судья с этим не согласилась.
На данный момент заседание отложили. В следующий раз также рассмотрят соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Далее эти соглашения должен утвердить суд.
Предыстория:
- 7 октября 2024 года правоохранители сообщили Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
- После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
- В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
- 23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.
- 21 февраля стало известно, что Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. 25 февраля Верховная Рада лишила Кормышкину мандата.