Журналіст Bild: Порошенко звинуватив Зеленського у встановленні диктатури
Журналіст німецького видання Bild Пауль Ронцгаймер повідомив, що взяв інтерв’ю у колишнього президента України Петра Порошенка, в якому той розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що його команда веде країну до диктатури та порушує верховнество права.
Джерело: Ронцгаймер у Х
Пряма мова: "(Порошенко – УП) звинувачує команду Зеленського в тому, що вона "веде країну до диктатури", а верховенство права "брутально порушується".
Деталі: Також, за словами журналіста, Порошенко закликав кардинально змінити військову стратегію України, наголошуючи, що Київ має відмовитися від наступальних операцій і перейти до оборони.
Ронцгаймер пообіцяв невдовзі опублікувати повне інтерв’ю.
Передісторія:
- 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти кількох бізнесменів і зокрема 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та інших бізнесменів.
- Запровадження санкцій щодо себе Порошенко назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності".
- Протестуючи проти санкції щодо Порошенка, "Європейська солідарність" заблокувала роботу парламенту в сесійній залі.
- У партії "Європейська солідарність" заявили, що Державне бюро розслідувань 12 березня прийшли з обшуками до колишнього керівника служби безпеки п’ятого президента Петра Порошенка Юрія Федорова та його колишнього заступника.
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