Журналіст Bild: Порошенко звинуватив Зеленського у встановленні диктатури

Журналіст німецького видання Bild Пауль Ронцгаймер повідомив, що взяв інтерв’ю у колишнього президента України Петра Порошенка, в якому той розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що його команда веде країну до диктатури та порушує верховнество права.

Джерело: Ронцгаймер у Х

Пряма мова: "(Порошенко – УП) звинувачує команду Зеленського в тому, що вона "веде країну до диктатури", а верховенство права "брутально порушується".

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Деталі: Також, за словами журналіста, Порошенко закликав кардинально змінити військову стратегію України, наголошуючи, що Київ має відмовитися від наступальних операцій і перейти до оборони.

Ронцгаймер пообіцяв невдовзі опублікувати повне інтерв’ю.

Передісторія:

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