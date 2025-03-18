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Журналист Bild: Порошенко обвинил Зеленского в установлении диктатуры

Анастасия ПроцВторник, 18 марта 2025, 16:19
Журналист Bild: Порошенко обвинил Зеленского в установлении диктатуры
фото: Paul Ronzheimer/Х

Журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцгаймер сообщил, что взял интервью у бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что его команда ведет страну к диктатуре и нарушает верховенство права.

Источник: Ронцгаймер в Х

Прямая речь: "(Порошенко – УП) обвиняет команду Зеленского в том, что она "ведет страну к диктатуре", а верховенство права "грубо нарушается".

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Детали: Также, по словам журналиста, Порошенко призвал кардинально изменить военную стратегию Украины, подчеркивая, что Киев должен отказаться от наступательных операций и перейти к обороне.

Ронцгаймер пообещал вскоре опубликовать полное интервью.

Предыстория:

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  • 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против нескольких бизнесменов, и в том числе 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Источники УП назвали причины санкций в отношении Порошенко и других бизнесменов.
  • Введение санкций в отношении себя Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • Протестуя против санкции в отношении Порошенко, "Европейская солидарность" заблокировала работу парламента в сессионном зале.
  • В партии "Европейская солидарность" заявили, что Государственное бюро расследований 12 марта пришли с обысками к бывшему руководителю службы безопасности пятого президента Петра Порошенко Юрию Федорову и его бывшему заместителю.

Читать больше: Из ОП мне предлагали условие, при котором я не имел бы проблем с санкциями – Порошенко

ПорошенкоЗеленский
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