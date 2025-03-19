Politico: Трамп-молодший, Кушнер, Карлсон і Віткофф вели таємні переговори з опонентами Зеленського
Середа, 19 березня 2025, 15:53
Видання Politico повідомило, що син президента США Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, телеведучий Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф брали участь у закулісних переговорах з українськими політичними опонентами Володимира Зеленського.
Джерело: Politico
Деталі: Повідомляється, що у цих переговорах брав участь син Трампа Дональд-молодший, його зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф
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За інформацією видання, ці переговори були частиною ініціативи адміністрації Трампа, спрямованої на підтримку ідеї дострокових виборів в Україні, попри те, що соціологічні дослідження свідчать, що Зеленський наразі зберігає високий рівень підтримки серед українців.
Що передувало:
- 6 березня видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.
- 18 березня журналіст німецького видання Bild Пауль Ронцгаймер повідомив, що взяв інтерв’ю у колишнього президента України Петра Порошенка, в якому той розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що його команда веде країну до диктатури та порушує верховнество права.
Нагадаємо:
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- 2 березня радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Сполученим Штатам потрібен такий український лідер, який зможе взаємодіяти з ними, а також із росіянами для припинення війни.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен прийти в себе і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен привести країну до цього".
- Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
- Втім, за день до візиту Зеленського у США Трамп заявив, що він "не може повірити", що міг називати його "диктатором".
- Кремлівський лідер Володимир Путін продовжує заявляти, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, вкотре спотворюючи українське законодавство та ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.
- 3 березня Зеленський заявив, що зміна глави держави буде складним процесом і наголосив, що вважає своєю місією завершення війни і членство України в НАТО. "А що стосується того, щоб піти з посади – міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію", - зазначив він.