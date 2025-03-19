Politico: Трамп-молодший, Кушнер, Карлсон і Віткофф вели таємні переговори з опонентами Зеленського

Видання Politico повідомило, що син президента США Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, телеведучий Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф брали участь у закулісних переговорах з українськими політичними опонентами Володимира Зеленського.

Джерело: Politico

Деталі: Повідомляється, що у цих переговорах брав участь син Трампа Дональд-молодший, його зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф

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За інформацією видання, ці переговори були частиною ініціативи адміністрації Трампа, спрямованої на підтримку ідеї дострокових виборів в Україні, попри те, що соціологічні дослідження свідчать, що Зеленський наразі зберігає високий рівень підтримки серед українців.

Що передувало:

6 березня видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.

18 березня журналіст німецького видання Bild Пауль Ронцгаймер повідомив, що взяв інтерв’ю у колишнього президента України Петра Порошенка, в якому той розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що його команда веде країну до диктатури та порушує верховнество права.

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