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Politico: Трамп-младший, Кушнер, Карлсон и Уиткофф вели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Анастасия ПроцСреда, 19 марта 2025, 15:53
Politico: Трамп-младший, Кушнер, Карлсон и Уиткофф вели тайные переговоры с оппонентами Зеленского
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Politico сообщило, что сын президента США Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, телеведущий Такер Карлсон и спецпредставитель США Стив Уиткофф участвовали в закулисных переговорах с украинскими политическими оппонентами Владимира Зеленского.

Источник: Politico

Детали: Сообщается, что в этих переговорах участвовал сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон и спецпредставитель США Стив Уиткофф

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По информации издания, эти переговоры были частью инициативы администрации Трампа, направленной на поддержку идеи досрочных выборов в Украине, несмотря на то, что социологические исследования свидетельствуют, что Зеленский пока сохраняет высокий уровень поддержки среди украинцев.

Что предшествовало:

  • 6 марта издание Politico написало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и членами партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.
  • 18 марта журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцгаймер сообщил, что взял интервью у бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что его команда ведет страну к диктатуре и нарушает верховенство права.

Напомним:

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  • 2 марта советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Соединенным Штатам нужен такой украинский лидер, который сможет взаимодействовать с ними, а также с россиянами для прекращения войны.
  • Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен привести страну к этому".
  • Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
  • Однако, за день до визита Зеленского в США Трамп заявил, что он "не может поверить", что мог называть его "диктатором".
  • Кремлевский лидер Владимир Путин продолжает заявлять, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, в очередной раз искажая украинское законодательство и ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.
  • 3 марта Зеленский заявил, что смена главы государства будет сложным процессом и подчеркнул, что считает своей миссией завершение войны и членство Украины в НАТО. "А что касается того, чтобы уйти с должности – менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной, а я сказал, что меняюсь на НАТО. Значит, я выполнил свою задачу. Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию"., - отметил он.

ТрампЗеленский
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