Politico: Трамп-младший, Кушнер, Карлсон и Уиткофф вели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Издание Politico сообщило, что сын президента США Дональд Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, телеведущий Такер Карлсон и спецпредставитель США Стив Уиткофф участвовали в закулисных переговорах с украинскими политическими оппонентами Владимира Зеленского.

Источник: Politico

Детали: Сообщается, что в этих переговорах участвовал сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон и спецпредставитель США Стив Уиткофф

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По информации издания, эти переговоры были частью инициативы администрации Трампа, направленной на поддержку идеи досрочных выборов в Украине, несмотря на то, что социологические исследования свидетельствуют, что Зеленский пока сохраняет высокий уровень поддержки среди украинцев.

Что предшествовало:

6 марта издание Politico написало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и членами партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.

18 марта журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцгаймер сообщил, что взял интервью у бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что его команда ведет страну к диктатуре и нарушает верховенство права.

Напомним:

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