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Суд продовжив цілодобовий домашній арешт нардепу Тищенку ще на 2 місяці

Анастасія ПроцП'ятниця, 21 березня 2025, 15:04
Суд продовжив цілодобовий домашній арешт нардепу Тищенку ще на 2 місяці
фото: "Суспільне Дніпро"

Бабушкінський райсуд Дніпра продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця, ще на два місяці.

Джерело: кореспонденти Суспільного із зали суду

Деталі: Зазначається, що адвокат Тищенка Євгеній Солодко заперечував проти продовження арешту, заявивши, що обвинувачення безпідставно вказує на можливі порушення з боку нардепа. Він наголосив, що Тищенко має значні соціальні зв’язки та не має наміру переховуватися від суду. Захист наполягав на пом’якшенні запобіжного заходу та встановленні нічного домашнього арешту, оскільки нинішнє обмеження не дозволяє нардепу виконувати обов’язки депутата та члена комітету Верховної Ради.

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Сам Тищенко заявив, що не порушував умов домашнього арешту та вважає звинувачення бездоказовими. 

Пряма мова Тищенка: "Жодного порушення, жодного ухилення не було. Однак сторона обвинувачення продовжує діяти за принципом "бий своїх, щоб чужі боялися". Без жодних доказів, вони, оперують припущеннями — можлива втеча, тиск на потерпілого. Я вибачаюся, але я не знаю потерпілого і бачу його першу разу в моєму житті".

Деталі: Адвокат ще одного підозрюваного експоліцейського Богдана Писаренка також клопотав про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт, пояснюючи це тим, що його підзахисний має знайти роботу, щоб утримувати сім’ю. Сам Писаренко назвав себе жертвою політичних маніпуляцій.

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У підсумку суддя задовольнила клопотання прокурора та залишила Тищенка й Писаренка під цілодобовим домашнім арештом. Наступне судове засідання призначене на 17 квітня.

Нагадаємо:

  • У Дніпрі 20 червня 2024 року група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Мазоха посперечався.
  • Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.

Передісторія:

  • Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
  • Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.
  • 12 листопада Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • 23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання. Суд не продовжив запобіжний захід нардепу.
  • 8 січня Тищенко з'явився на засіданні Верховної Ради.
  • 27 січня суд переобрав Тищенку запобіжний захід: два місяці цілодобового домашнього арешту.

судДніпроТищенко
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