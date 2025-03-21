Суд продлил круглосуточный домашний арест нардепу Тищенко еще на 2 месяца

Бабушкинский райсуд Днепра продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых подозревают в незаконном лишении свободы экс-военнослужащего, еще на два месяца.

Источник: корреспонденты Общественного из зала суда

Детали: Отмечается, что адвокат Тищенко Евгений Солодко возражал против продления ареста, заявив, что обвинение безосновательно указывает на возможные нарушения со стороны нардепа. Он отметил, что Тищенко имеет значительные социальные связи и не намерен скрываться от суда. Защита настаивала на смягчении меры пресечения и установлении ночного домашнего ареста, поскольку нынешнее ограничение не позволяет нардепу выполнять обязанности депутата и члена комитета Верховной Рады.

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Сам Тищенко заявил, что не нарушал условий домашнего ареста и считает обвинения бездоказательными.

Прямая речь Тищенко: "Никакого нарушения, никакого уклонения не было. Однако сторона обвинения продолжает действовать по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Без всяких доказательств, они, оперируют предположениями - возможный побег, давление на потерпевшего. Я извиняюсь, но я не знаю потерпевшего и вижу его первый раз в моей жизни".

Детали: Адвокат еще одного подозреваемого экс-полицейского Богдана Писаренко также ходатайствовал об изменении меры пресечения на ночной домашний арест, объясняя это тем, что его подзащитный должен найти работу, чтобы содержать семью. Сам Писаренко назвал себя жертвой политических манипуляций.

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В итоге судья удовлетворила ходатайство прокурора и оставила Тищенко и Писаренко под круглосуточным домашним арестом. Следующее судебное заседание назначено на 17 апреля.

Напомним:

В Днепре 20 июня 2024 года группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Мазоху, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Мазоха поспорил.

Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении Тищенко по факту событий в городе Днепр.

Предыстория: