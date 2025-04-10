Китайське МЗС стверджує, що йому нічого невідомо про 155 китайців на війні в Україні

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого невідомо про 155 китайських громадян, які за твердженням президента Володимира Зеленського, воюють проти України.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на брифінг речника китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзяня

Деталі: Як передає медіа, коментуючи питання журналіста щодо присутності такої кількості громадян КНР на війні в Україні, він сказав, що мені йому "немає чим поділитися".

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Спікер також підкреслив, що позиція Пекіна щодо війни РФ проти України – "об'єктивна та справедлива".

Пряма мова: "Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо української кризи є об'єктивною і справедливою. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Це дуже зрозуміло міжнародній спільноті".

Що передувало:

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8 квітня Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у звʼязку з оприлюдненими доказами участі китайських громадян у війні проти України наголосила на ролі КНР у підтримці російської агресії.

9 квітня президент повідомив, що проти України на її території воюють 155 громадян КНР, однак їх може бути більше.

Дивіться також: Зеленський опублікував у соцмережах відео з допитом перших двох китайських полонених, які воювали на боці російських окупантів.