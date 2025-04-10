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Китайский МИД утверждает, что ему ничего неизвестно о 155 китайцах на войне в Украине

Татьяна ОлейникЧетверг, 10 апреля 2025, 14:55
Китайский МИД утверждает, что ему ничего неизвестно о 155 китайцах на войне в Украине
Фото пленного гражданина Китая - СБУ

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего неизвестно о 155 китайских гражданах, которые по утверждению президента Владимира Зеленского, воюют против Украины.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на брифинг представителя китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзяня

Детали: Как передает медиа, комментируя вопрос журналиста о присутствии такого количества граждан КНР на войне в Украине, он сказал, что мне ему "нечем поделиться".

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Спикер также подчеркнул, что позиция Пекина относительно войны РФ против Украины – "объективная и справедливая".

Прямая речь: "Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая по украинскому кризису является объективной и справедливой. Мы стремимся способствовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу".

Предыстория:

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  • 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
  • Известно, что двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.
  • Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль КНР в поддержке российской агрессии.
  • 9 апреля президент сообщил, что против Украины на ее территории воюют 155 граждан КНР, однако их может быть больше.

Смотрите также: Зеленский опубликовал в соцсетях видео с допросом первых двух китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов.

КитайМИДроссийско-украинская война
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