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ЄС хоче бачити докази того, що Росія припинила агресію в Україні

Іван Д'яконовНеділя, 20 квітня 2025, 01:46
ЄС хоче бачити докази того, що Росія припинила агресію в Україні
Фото: Getty Images

Європейський Союз закликав Росію підтвердити припинення агресії в Україні конкретними діями, відреагувавши на оголошене правителем РФ Володимиром Путіним "великоднє перемирʼя".

Джерело: Reuters

Деталі: У суботу, 19 квітня, після заяви Путіна про запровадження одностороннього 30-годинного перемир’я на Великдень, у Європейському Союзі відреагував стримано, наголосивши, що припинення вогню має бути не символічним жестом, а частиною послідовного і прозорого процесу припинення збройної агресії проти України.

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"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню", – заявила головний речник Європейської Комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер.

У Брюсселі нагадали, що Україна ще понад місяць тому заявила про готовність до безумовного припинення вогню, однак Росія не продемонструвала відповідного кроку назустріч.

"Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче… Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", – підкреслила Гіппер.

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Передісторія:

  • У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією, але поки що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та робота артилерії.
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
  • Близько опівночі 19 квітня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російське "великоднє перемир'я" не розповсюджується на Курську та Бєлгородську області РФ, також обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті.
  • Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про продовження атак російських дронів в області після 18 години, коли росіяни начебто оголосили "великоднє перемир'я".

ЄСросійсько-українська війна
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