ЄС хоче бачити докази того, що Росія припинила агресію в Україні

Європейський Союз закликав Росію підтвердити припинення агресії в Україні конкретними діями, відреагувавши на оголошене правителем РФ Володимиром Путіним "великоднє перемирʼя".

Джерело: Reuters

Деталі: У суботу, 19 квітня, після заяви Путіна про запровадження одностороннього 30-годинного перемир’я на Великдень, у Європейському Союзі відреагував стримано, наголосивши, що припинення вогню має бути не символічним жестом, а частиною послідовного і прозорого процесу припинення збройної агресії проти України.

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"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню", – заявила головний речник Європейської Комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер.

У Брюсселі нагадали, що Україна ще понад місяць тому заявила про готовність до безумовного припинення вогню, однак Росія не продемонструвала відповідного кроку назустріч.

"Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче… Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", – підкреслила Гіппер.

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