ЕС хочет видеть доказательства того, что Россия прекратила агрессию в Украине

Европейский Союз призвал Россию подтвердить прекращение агрессии в Украине конкретными действиями, отреагировав на объявленное правителем РФ Владимиром Путиным "пасхальное перемирие".

Источник: Reuters

Детали: В субботу, 19 апреля, после заявления Путина о введении одностороннего 30-часового перемирия на Пасху, в Европейском Союзе отреагировали сдержанно, отметив, что прекращение огня должно быть не символическим жестом, а частью последовательного и прозрачного процесса прекращения вооруженной агрессии против Украины.

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"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для обеспечения длительного прекращения огня", – заявила главный представитель Европейской Комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Гиппер.

В Брюсселе напомнили, что Украина еще более месяца назад заявила о готовности к безусловному прекращению огня, однако Россия не продемонстрировала соответствующего шага навстречу.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", – подчеркнула Гиппер.

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