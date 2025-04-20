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ЕС хочет видеть доказательства того, что Россия прекратила агрессию в Украине

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 апреля 2025, 01:46
ЕС хочет видеть доказательства того, что Россия прекратила агрессию в Украине
Фото: Getty Images

Европейский Союз призвал Россию подтвердить прекращение агрессии в Украине конкретными действиями, отреагировав на объявленное правителем РФ Владимиром Путиным "пасхальное перемирие".

Источник: Reuters

Детали: В субботу, 19 апреля, после заявления Путина о введении одностороннего 30-часового перемирия на Пасху, в Европейском Союзе отреагировали сдержанно, отметив, что прекращение огня должно быть не символическим жестом, а частью последовательного и прозрачного процесса прекращения вооруженной агрессии против Украины.

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"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для обеспечения длительного прекращения огня", – заявила главный представитель Европейской Комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Гиппер.

В Брюсселе напомнили, что Украина еще более месяца назад заявила о готовности к безусловному прекращению огня, однако Россия не продемонстрировала соответствующего шага навстречу.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", – подчеркнула Гиппер.

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Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", якобы предусматривающее остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • Около полуночи 19 апреля президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.
  • Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".

ЕСроссийско-украинская война
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