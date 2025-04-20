С начала суток на фронте произошло уже 45 боев – Генштаб

С начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Миропольское и Турья Сумской области.

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На Лиманском направлении произошло два боестолкновения вблизи Надежды и Мирного.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал в районах Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики дважды атаковали в районах Дружбы и Торецка.

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Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать раз за воскресенье начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Елизаветовка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор дважды пытался идти вперед в районе Скудного и в направлении Одрадного.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Малой Токмачки и Степного на Ореховском направлении, получили отпор.

На Курщине украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений. Враг совершил 100 артиллерийских обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Что предшествовало: В воскресенье утром в Генштабе ВСУ сообщали, что с 22:00 19 апреля до 08:00 20 апреля на фронте было зафиксировано 20 боевых столкновений.

Предыстория: