Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку – DeepState

Катерина ТищенкоНеділя, 20 квітня 2025, 20:26
Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку – DeepState
Катеринівка, deepstatemap

Моніторинговий проєкт DeepState у неділю ввечері повідомив, що російські війська окупували Катеринівку на Лиманському напрямку.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці".

Реклама:

Передісторія:

  • У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
  • Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує. 
  • За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
  • За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 20 квітня станом на 16 годину, попри анонсоване РФ "перемир'я", на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, з них 20 на Покровському напрямку.
  • Як повідомила 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго, на Лиманському напрямку росіяни, прикриваючись "великоднім перемир'ям", облаштовували маршрути проходу важкої техніки.

війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
"Мирні переговори" на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували
Фото"Відповідальні за терор і вбивства" – у Польщі на могилі воїнів УПА з’явилася провокативна табличка
"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
Усі новини...
війна
У Кремлі заявили, що Путін не наказував продовжувати так зване "перемир'я"
Українські воїни потрапили в засідку на Торецькому напрямку, є загиблі – Зеленський
Від початку доби на фронті відбулося вже 45 боїв – Генштаб
Останні новини
12:50
фото"Генерал Черешня": українські військові отримають новий FPV з електродвигуном
12:37
Чому польські сири витісняють українські з полиць супермаркетів
12:24
фотоЯпонський флот представив корабельний рейлґан для протидії китайським гіперзвуковим ракетам
12:16
Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди
12:10
Може звузити використання української: омбудсмен розкритикував законопроєкт про профосвіту
12:05
фотоЗняття з військового обліку та липові діагнози за $50 тис.: у Києві затримали організатора схеми
12:00
Reuters: ЄС розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ
11:56
До Лондона прибула українська делегація для участі в мирних переговорах
11:50
В Україні продовжує зростати енергоспоживання
11:36
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: