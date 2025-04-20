Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку – DeepState
Неділя, 20 квітня 2025, 20:26
Моніторинговий проєкт DeepState у неділю ввечері повідомив, що російські війська окупували Катеринівку на Лиманському напрямку.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці".
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Передісторія:
- У суботу глава РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Президент України Володимир Зеленський у суботу ввечері заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 20 квітня станом на 16 годину, попри анонсоване РФ "перемир'я", на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, з них 20 на Покровському напрямку.
- Як повідомила 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго, на Лиманському напрямку росіяни, прикриваючись "великоднім перемир'ям", облаштовували маршрути проходу важкої техніки.