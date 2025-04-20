Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку – DeepState

Моніторинговий проєкт DeepState у неділю ввечері повідомив, що російські війська окупували Катеринівку на Лиманському напрямку.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці".

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Передісторія: