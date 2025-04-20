Россияне оккупировали Катериновку на Лиманском направлении – DeepState

Мониторинговый проект DeepState в воскресенье вечером сообщил, что российские войска оккупировали Катериновку на Лиманском направлении.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Катериновку, а также продвинулся возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке".

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