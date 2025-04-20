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Россияне оккупировали Катериновку на Лиманском направлении – DeepState

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 20:26
Россияне оккупировали Катериновку на Лиманском направлении – DeepState
Катериновка, deepstatemap

Мониторинговый проект DeepState в воскресенье вечером сообщил, что российские войска оккупировали Катериновку на Лиманском направлении.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Катериновку, а также продвинулся возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке".

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Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.
  • Как сообщала 66 ОМБр им. князя М. Хороброго, на Лиманском направлении россияне, прикрываясь "пасхальным перемирием", обустраивали маршруты прохода тяжелой техники.

война
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