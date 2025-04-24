ЄСПЛ засудив внесення ексдиректора НАБУ Ситника до реєстру корупціонерів
Європейський суд з прав людини 24 квітня визнав, що включення колишнього директора НАБУ Артема Ситника до публічного реєстру корупціонерів порушило його право на справедливий суд, повагу до приватного життя та стало проявом переслідування з нечесною метою.
Джерело: рішення ЄСПЛ у справі "Ситник проти України" (заява № 16497/20)
Деталі: Суд постановив, що в процесі провадження проти Ситника були порушені його право на справедливий судовий розгляд (стаття 6 § 1), право на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), а також межі допустимих обмежень прав (стаття 18 Конвенції).
ЄСПЛ зафіксував, що українські суди не врахували аргументи захисту Ситника, зокрема те, що витрати під час відпочинку нібито були розділені між друзями.
Водночас суд наголосив, що внесення Ситника до реєстру корупціонерів "мало непропорційний вплив на його приватне життя, оскільки це триває і буде продовжувати кидати тінь на його репутацію та підривати професійну довіру".
Також у рішенні вказано, що згідно з чинним законодавством України ім’я Ситника не може бути вилучене з реєстру навіть після спливу строку відповідальності, що важко узгоджується з положенням КУпАП про погашення адміністративної відповідальності через один рік.
ЄСПЛ також зазначив, що хоча заявник зазнав як матеріальної, так і нематеріальної шкоди, він заявив, що сам факт визнання Судом порушення Конвенції є для нього достатнім відшкодуванням. Суд погодився з цим і не присудив додаткової компенсації.
Передісторія:
- 13 грудня 2019 року директор НАБУ Артем Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді щодо рішення Сарненського суду Рівненської області, який восени визнав директора Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф 3400 грн.
- Генпрокуратурою стосовно Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.
- Ситник назвав вручений йому адмінпротокол необґрунтованим. Він також заявив, що сумнівається в неупередженості судді, який розглядає справу про нібито отримання ним корупційного подарунка.
- У грудні того ж року Ситник опинився у реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Cтаття, відповідно до якої Ситника притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення: ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.