ЄСПЛ засудив внесення ексдиректора НАБУ Ситника до реєстру корупціонерів

Європейський суд з прав людини 24 квітня визнав, що включення колишнього директора НАБУ Артема Ситника до публічного реєстру корупціонерів порушило його право на справедливий суд, повагу до приватного життя та стало проявом переслідування з нечесною метою.

Джерело: рішення ЄСПЛ у справі "Ситник проти України" (заява № 16497/20)

Деталі: Суд постановив, що в процесі провадження проти Ситника були порушені його право на справедливий судовий розгляд (стаття 6 § 1), право на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), а також межі допустимих обмежень прав (стаття 18 Конвенції).

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ЄСПЛ зафіксував, що українські суди не врахували аргументи захисту Ситника, зокрема те, що витрати під час відпочинку нібито були розділені між друзями.

Водночас суд наголосив, що внесення Ситника до реєстру корупціонерів "мало непропорційний вплив на його приватне життя, оскільки це триває і буде продовжувати кидати тінь на його репутацію та підривати професійну довіру".

Також у рішенні вказано, що згідно з чинним законодавством України ім’я Ситника не може бути вилучене з реєстру навіть після спливу строку відповідальності, що важко узгоджується з положенням КУпАП про погашення адміністративної відповідальності через один рік.

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ЄСПЛ також зазначив, що хоча заявник зазнав як матеріальної, так і нематеріальної шкоди, він заявив, що сам факт визнання Судом порушення Конвенції є для нього достатнім відшкодуванням. Суд погодився з цим і не присудив додаткової компенсації.

Передісторія: